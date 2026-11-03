Zamiast do sałatki dodaj do porannej kawy. Nie tylko wzbogacisz jej smak, ale również unormujesz poziom cholesterolu we krwi

Dla wielu osób poranna kawa to nieodłączny element codziennego rytuału, który pomaga rozpocząć dzień.

Ciekawym dodatkiem do kawy może być olej lniany, ceniony za wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3.

Wystarczy dodać łyżeczkę oleju lnianego do lekko przestudzonej kawy i dokładnie wymieszać, aby zadbać o poziom cholesterolu we krwi.

Poranna kawa to dla wielu codzienny rytuał, o którego rozpoczynają swój dzień. Jedni sięgają po nią jeszcze przed śniadaniem, inni nie wyobrażają sobie rozpoczęcia pracy bez kubka ulubionego napoju. Warto jednak czasem urozmaicić ten codzienny zwyczaj. Ciekawym dodatkiem może okazać się olej lniany, który wyróżnia się bogactwem wartościowych składników.

Olej lniany i jego właściwości. Dlaczego warto go stosować?

Olej lniany jest szczególnie ceniony ze względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, a przede wszystkim kwasu alfa-linolenowego (ALA). Jest to niezbędny nienasycony kwas tłuszczowy, którego organizm nie potrafi samodzielnie wytwarzać w wystarczających ilościach. Musimy więc dostarczać go wraz z pożywieniem. Co istotne, ALA pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje przy spożywaniu 2 g tego kwasu dziennie. Olej lniany może być zatem wartościowym elementem jadłospisu osób, które chcą zadbać o układ krążenia. Zawiera również witaminę E, która pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Poradnik Zdrowie - Zdrowotne właściwości kawy

Dodaj łyżeczkę oleju lnianego do kawy. Wzbogacisz jej smak i zadbasz o zdrowie

Włączenie oleju lnianego do codziennej diety nie wymaga wielkich zmian. Można dodawać go do sałatek, twarogu, koktajli czy past kanapkowych. Niektórzy wykorzystują go również jako dodatek do porannej kawy. Jak przygotować taki napój? Wystarczy zaparzyć ulubioną kawę, odczekać kilka minut, aż nieco przestygnie, a następnie dodać łyżeczkę oleju lnianego. Całość należy dokładnie wymieszać. Można wykorzystać do tego mały spieniacz. Warto pamiętać, by nie dodawać oleju do wrzątku ani nie podgrzewać go, ponieważ wysoka temperatura nie sprzyja zachowaniu jego cennych właściwości. Dodatek oleju lnianego nie tylko doda nieco orzechowego smaku naszej kawie, ale również zadba o nasze zdrowie.

O czym pamiętać, sięgając po olej lniany?

Najlepiej wybierać olej tłoczony na zimno, nierafinowany i przechowywać go w lodówce, zgodnie z zaleceniami producenta. Jest wrażliwy na światło, tlen i wysoką temperaturę, dlatego po otwarciu warto zużyć go w zalecanym terminie. Olej lniany dostarcza cennych kwasów omega-3, a jego zastosowanie w kuchni jest naprawdę szerokie. Trzeba jednak pamiętać, że sama łyżeczka dodana do kawy nie rozwiąże problemów z cholesterolem. Najlepsze efekty przynosi zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna i kontrolowanie wyników badań.

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