Sumner Stroh wkracza do akcji. Jej zdjęcia przyprawiają o zawrót głowy!

Głośny skandal z udziałem lidera Maroon 5

Internetowa społeczność dowiedziała się o istnieniu Sumner Stroh na przełomie lata i jesieni 2022 roku. Wówczas młoda, 24-letnia kobieta zamieściła na platformie TikTok materiał wideo, w którym opowiedziała o swoim bliskim, dwunastomiesięcznym związku z Adamem Levine'em. Wyznanie wywołało olbrzymie kontrowersje, ponieważ lider popularnej grupy muzycznej Maroon 5 jest związany węzłem małżeńskim z Behati Prinsloo, byłą modelką Victoria's Secret. Pikanterii dodawał fakt, że zaledwie parę dni wcześniej gwiazdorska para publicznie poinformowała o spodziewaniu się trzeciego potomka.

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Według relacji modelki, którą obejrzały miliony użytkowników sieci, czuła się w tej sytuacji ofiarą manipulacji. Jak sama tłumaczyła, jej młodzieńcza naiwność oraz brak obycia w show-biznesie ułatwiły ten nieoczekiwany splot wydarzeń. Wypowiedź ta odbiła się szerokim echem we wszystkich znaczących portalach plotkarskich, a nazwisko Stroh natychmiast stało się rozpoznawalne.

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Nowy utwór „Miss America” ma być przebojem Mundialu 2026?

Po okresie, gdy głośna afera przycichła, internetowa osobowość powraca ze zdwojoną energią i chęcią zwrócenia na siebie uwagi. Influencerka posiadająca blisko pół miliona obserwujących na popularnej platformie wideo zdecydowała, że to doskonały moment na wejście do branży muzycznej. Modelka właśnie ogłosiła premierę swojego najnowszego utworu zatytułowanego „Miss America”. Zbieżność dat nie wydaje się tu przypadkowa, gdyż singiel ma ukazać się w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata i stanowić swoisty hymn tego globalnego wydarzenia sportowego. W mediach społecznościowych już pojawiły się doniesienia, że tekst piosenki może subtelnie nawiązywać do głośnego romansu, co bez wątpienia byłoby doskonałym posunięciem promocyjnym.

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Sumner Stroh w zmysłowym wydaniu. Te zdjęcia robią wrażenie!

Zanim jeszcze nowa kompozycja zadebiutuje na listach przebojów, amerykańska piękność dba o odpowiednie nagłośnienie swojej osoby. Ukończywszy edukację na uniwersytecie w Teksasie, postanowiła rozwijać karierę fotomodelki oraz kreatorki treści w social mediach. Jej internetowe profile obfitują w niezwykle odważne fotografie, na których bez oporów prezentuje swoje ciało. Zdjęcia te systematycznie wywołują euforię wśród entuzjastów jej talentu i urody, a sekcja komentarzy pęka w szwach od komplementów.