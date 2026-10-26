Trzymasz jajka w drzwiach lodówki? To popularny błąd! Oto powód, dlaczego lepiej wybrać inne miejsce

Drzwi lodówki nie zawsze są najlepszym miejscem na jajka. Częste otwieranie lodówki powoduje wahania temperatury, dlatego lepiej przechowywać je na wewnętrznej półce, gdzie warunki są bardziej stabilne.

Oryginalny kartonik pomaga chronić jajka. Ogranicza ryzyko obijania się skorupek o inne produkty, ułatwia sprawdzenie daty minimalnej trwałości i pomaga chronić jajka przed obcymi zapachami.

Unikaj częstych zmian temperatury i nadmiaru wilgoci. Jeśli jajka przechowujesz w lodówce, nie przenoś ich bez potrzeby między zimnym a ciepłym miejscem i nie myj ich przed schowaniem.

Samo chłodzenie nie gwarantuje świeżości. Sprawdzaj daty na opakowaniu, nie używaj jajek z pękniętą skorupką i pamiętaj o higienie podczas przygotowywania potraw.

Dlaczego półka na drzwiach nie zawsze jest najlepszym miejscem?

Za każdym razem, gdy otwierasz lodówkę, do jej wnętrza dostaje się cieplejsze powietrze. Drzwi są szczególnie narażone na takie zmiany, ponieważ znajdujące się w nich produkty mają bezpośredni kontakt z powietrzem z pomieszczenia. Częste wahania temperatury nie są korzystne dla przechowywania żywności wymagającej chłodzenia. Dlatego zaleca się, aby jajka trzymać w opakowaniu na jednej z wewnętrznych półek, a nie w przeznaczonych na nie zagłębieniach w drzwiach.

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Oryginalny kartonik ma jeszcze jedną zaletę: chroni skorupki przed obijaniem się o inne produkty i pomaga ograniczyć przenikanie zapachów. Można też łatwiej sprawdzić datę minimalnej trwałości podaną na opakowaniu. Jajek nie warto przekładać do otwartego pojemnika, w którym będą narażone na kontakt z rozlanymi płynami lub innymi produktami spożywczymi.

Jak przechowywać jajka, żeby dłużej zachowały świeżość?

Najważniejsze jest stosowanie się do informacji na opakowaniu i utrzymywanie odpowiednich warunków przechowywania. Jeśli jajka były przechowywane w lodówce, warto nadal trzymać je w chłodzie i unikać częstego przenoszenia z zimnego miejsca do ciepłego. Na skorupkach może wtedy skraplać się wilgoć, co nie sprzyja bezpiecznemu przechowywaniu. Nie należy też myć jajek przed schowaniem ich do lodówki, jeśli producent nie zaleca inaczej, dodatkowa wilgoć może zwiększać ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń.

Pamiętaj również, że lodówka nie zastępuje kontroli świeżości. Sprawdzaj daty na opakowaniu, nie używaj jajek z pękniętą skorupką i zachowuj higienę podczas przygotowywania potraw. Jeśli jajka mają być spożywane bez dokładnej obróbki cieplnej, szczególnie ważne jest wybieranie świeżych produktów i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności. Sama zmiana miejsca przechowywania nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może pomóc ograniczyć niepotrzebne wahania temperatury.