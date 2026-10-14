Gimper oświadczył się partnerce! Wcześniej były plotki, że są już po ślubie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-14 11:37

Jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów wkrótce zmieni stan cywilny. Tomasz "Gimper" Działowy zabrał ukochaną do Nowego Jorku, a tym oświadczył jej się w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Do tej pory pewne szczegóły sugerowały, że ślub mógł się już odbyć! "Nigdy nie czułem się bardziej szczęśliwy" - napisał Gimper. Kim jest jego narzeczona?

Tomasz "Gimper" Działowy rozpoczął działalność w serwisie YouTube w 2011 roku, szybko zdobywając popularność. W kolejnych latach nie brakowało rozmaitych projektów - książki, sprawy sądowej, talk-show, freak-fightów czy "Tańca z Gwiazdami". Teraz przed youtuberem kolejne ważne wydarzenie: ślub.

Gimper oświadczył się partnerce. Zrobił to w wyjątkowym miejscu

Oświadczyny Gimper pokazał wraz z partnerką przez kilka wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. Para zaręczyła się podczas wizyty w Nowym Jorku, a dokładnie - na kultowym musicalu "Hamilton" na Broadwayu. 32-latek klęknął przed swoją partnerką Karoliną, dziękując jej w opisie posta na Instagramie za bycie najlepszą przyjaciółką i nieocenionym wsparciem. Jak zapowiedział, o szczegółach jeszcze opowie w przyszłości.

- POWIEDZIAŁA TAK!!! Najwspanialsza i najcieplejsza osóbka którą poznałem w całym moim życiu właśnie zgodziła się zostać moją żoną a ja chyba nigdy w całym życiu nie czułem się bardziej szczęśliwy - czytamy.

Gimper klęka przed Karoliną Ząbek na Broadwayu. O zaręczynach pary w Nowym Jorku przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 11

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Plotki o małżeństwie już były. Kim jest narzeczona Gimpera?

Pod wpisem o zaręczynach pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Niektórzy uważni obserwatorzy Gimpera i jego narzeczonej zauważają jednak, że.... myśleli, że influencerzy są już dawno po ślubie! Chodzi o obrączkę widoczną na palcu mężczyzny na poprzednich materiałach, opublikowanych jeszcze przed wyjazdem do Nowego Jorku. Ponadto w filmie opublikowanym przez Gimpera w połowie września jego partnerka została podpisana jako "Żona Gimpera". Póki co - nie zostało to wyjaśnione. Możliwe, że były to celowe sygnały, żeby zmylić "detektywów z TikToka" i móc w tajemnicy przygotowywać się do prawdziwych oświadczeń. Kim jest przyszła panna młoda? Karolina Ząbek występuje w Internecie jako Zombkeee i zajmuje się tam tematyką gamingową. Zaręczonym gratulujemy!

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