Cieszyński pokazał się z córką. 15-letnia Zosia znów robi furorę w sieci

Rafał Cieszyński zabrał córkę do Londynu. Fani zachwyceni urodą nastolatki

Rafał Cieszyński i Alżbeta Lenska stanowią zgraną parę od niespełna dwóch dekad. Z ich związku na świat przyszła dwójka dzieci: 15-letnia Zofia i 13-letni Antoni. To właśnie o najstarszej pociesze aktorów mówi się ostatnio coraz więcej. Nastolatka regularnie pojawia się na szklanym ekranie i aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie.

Zarówno Cieszyński, jak i Lenska dbają o bliskie więzi ze swoimi dziećmi. Przypomnijmy, że wiosną tego roku aktorka zabrała Zosię do słonecznej Italii. Tym razem za organizację wyjazdu zabrał się dumny ojciec, który zaprosił córkę do Londynu. W mediach społecznościowych pojawiły się pamiątkowe kadry, na których zapozowali na tle kultowego Big Bena.

Reakcja fanów była natychmiastowa. Pod opublikowanymi fotografiami posypały się pozytywne komentarze, w których głównym tematem była uroda Zosi.

Ale piękną Pan ma córkę. Pozdrowienia dla Zosi; Och, jakie cudowne osoby na tym wspaniałym zdjęciu!; Zosia wyrosłaś na przepiękna młodą kobietę. Po mamusi oczywiście; Córka powinna być miss Polski, a nawet świata jest przepiękna - zachwycają się internauci.

Uroda Zosi Cieszyńskiej dzieli internautów. 15-latka przesadza z makijażem?

Wygląd Zofii Cieszyńskiej wywołuje w sieci sporo dyskusji. 15-latka, czerpiąc z urodowych atutów obojga rodziców, chętnie sięga po mocniejszy makijaż, podkreślając oczy i usta. To właśnie ten fakt oraz odważniejsze stylizacje często stają się tematem debaty wśród komentujących.

W jednym z udzielonych wywiadów Alżbeta Lenska broniła córki, tłumacząc jej dorosły wygląd genami. Co ciekawe, uroda 15-latki jest ponoć komentowana także w środowisku szkolnym. Podobno jedna z nauczycielek stwierdziła nawet, że wygląd Zosi może działać rozpraszająco.

Sama Zosia w programie „Dzień Dobry TVN” wyjaśniła, że na co dzień wybiera znacznie subtelniejszy make-up, a krytyczne głosy przestały robić na niej wrażenie.

Pomimo tych wyjaśnień, nie brakuje opinii sugerujących, że nastolatka wygląda na znacznie starszą, niż wskazuje na to jej metryka. Oliwy do ognia dolewają kolejne publikacje w sieci, a część kreacji, w których się prezentuje, z powodzeniem mogłaby założyć sama 56-letnia Jennifer Lopez. Szczególne emocje wzbudziły niedawne fotografie z wakacyjnych wyjazdów.

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Ona ma dopiero 14 lat?! Szok, jak wygląda córka Cieszyńskiego i Lenskiej!