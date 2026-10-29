Zwycięstwo Spurs z Wembanyamą na czele. Historyczne rekordy Miami Heat

Victor Wembanyama w najwyższej formie

W hali Delta Center w Salt Lake City przed 17 tysiącami widzów odbyło się jedno z najciekawszych spotkań tego sezonu. Victor Wembanyama rozegrał swój najlepszy mecz w rozgrywkach, zapisując na swoim koncie 36 punktów i 14 zbiórek. Do wygranej San Antonio Spurs, która była ich trzecim zwycięstwem w tym sezonie, dołożył się również Devin Vassell, zdobywając 21 punktów.

Tymczasem po passie czterech przegranych spotkań wreszcie triumfowali zawodnicy Miami Heat. W wygranym meczu z Atlanta Hawks, dwóch koszykarzy z Miami miało szczególne powody do zadowolenia. Grek Giannis Antetokounmpo zaliczył swój tysięczny przechwyt w karierze, a Bam Adebayo zdobył 5794. zbiórkę, bijąc tym samym rekord należący do Udonisa Haslema, który reprezentował barwy Miami Heat w latach 2003-2023.

"Brakuje mi słów. Żałuję tylko, że nie mogłem tego uczynić w naszej hali" - powiedział Adebayo, który w Atlancie zdobył 24 punkty, podobnie jak Antetokounmpo.

Porażka Thunder i debiut w Wizards

W środę, 28 października, Oklahoma City Thunder zaprzepaściła szansę na zostanie pierwszym zespołem w NBA z bilansem 5-0 na starcie trzech kolejnych sezonów. Drużyna przegrała z Dallas Mavericks 96:120, a kluczowym zawodnikiem okazał się 19-letni Cooper Flagg z dorobkiem 26 punktów i 8 asyst. Młody zawodnik zaprezentował swoje umiejętności na najwyższym poziomie.

Rówieśnik Flagga, AJ Dybantsa, numer jeden tegorocznego draftu, również zadebiutował w NBA. Zagrał w barwach Washington Wizards, zdobywając 19 punktów, ale jego drużyna uległa na wyjeździe Cleveland Cavaliers 111:121. Było to interesujące starcie, które pokazało potencjał młodych graczy wchodzących do ligi.