Puchar Świata bez Rosjan! Światowa federacja odrzuciła ich powrót

Powrót reprezentantów Rosji na międzynarodowe areny sportowe wiąże się ze spodziewanymi trudnościami.

Zniesienie sankcji przez MKOl nie gwarantuje Rosjanom automatycznego udziału w zawodach, co potwierdzają najnowsze rozstrzygnięcia.

Niekorzystną dla Władimira Putina decyzję odmowną podjęła właśnie Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu.

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Puchar Świata bez Rosji. IBSF odrzuciła wniosek

Podczas nadzwyczajnego kongresu działacze IBSF głosowali nad dwoma wariantami, z których każdy zakładał starty Rosjan wyłącznie pod flagą neutralną. Pierwsza propozycja ograniczała ich występy jedynie do zmagań indywidualnych w monobobie oraz skeletonie, natomiast druga otwierała drogę do rywalizacji także osadom bobslejowym. Z informacji przekazanych przez rosyjską federację wynika, że delegaci odrzucili możliwość przywrócenia załóg bobslejowych do międzynarodowej stawki.

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Przyjęta przez międzynarodową federację uchwała podtrzymuje regulacje z października 2025 roku. Zgodnie z tymi zapisami dopuszczenie sportowców z Rosji do startów jest w dalszym ciągu „uzależnione od warunków kwalifikowalności i weryfikacji określonych w Kryteriach Uczestnictwa”.

Restrykcje wejdą w życie 27 listopada wraz z inauguracją Pucharu Świata w niemieckim Altenbergu. W praktyce oznacza to, że przez cały nadchodzący sezon rosyjskie drużyny nie wezmą udziału w zawodach zespołowych IBSF. Niewykluczone, że zakaz ten obejmie również mistrzostwa świata, jednak światowa centrala nie określiła jeszcze jednoznacznie zasad dotyczących czempionatu.

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Ukraiński skandalista z IO komentuje decyzję ws. Rosjan

Rozstrzygnięcie władz federacji z satysfakcją przyjął reprezentant Ukrainy w skeletonie, Władysław Heraskewycz. Sportowiec poinformował w mediach społecznościowych, że wspólnie z innymi osobami zaprezentował na kongresie dowody świadczące o aktywnym wspieraniu rządu w Moskwie przez rosyjską federację i jej niektórych reprezentantów, a także o powiązaniach części zawodników z tamtejszym wojskiem. W ocenie Ukraińca podczas obrad „przyjęto sprawiedliwą decyzję przy zdecydowanej większości głosów”.

Nazwisko ukraińskiego zawodnika stało się głośne za sprawą skandalu podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech. W trakcie sesji treningowych Władysław Heraskewycz występował w kasku upamiętniającym ponad 20 ukraińskich trenerów i sportowców, którzy zginęli na wojnie. Powołując się na regulamin, MKOl zakazał mu używania tego sprzętu i zaproponował w zamian założenie czarnej opaski. Skeletonista odrzucił ten kompromis, co zakończyło się jego dyskwalifikacją.