Piotr Mróz zachwycony Julią Wieniawą. Zdradził, że do niej napisał

Piotr Mróz ocenia Julię Wieniawę w programie „Taniec z Gwiazdami”

Oglądający na żywo zmagania w programie „Taniec z Gwiazdami” Piotr Mróz otwarcie przyznał, że Julia Wieniawa zrobiła na nim piorunujące wrażenie. Aktor miał doskonałą okazję, by dokładnie ocenić jej debiut na fotelu jurorskim. Jak sam ujawnił, przydzielono mu miejsce bezpośrednio naprzeciwko młodej gwiazdy, co zapewniło mu idealny widok na wszystko, co działo się przy stole sędziowskim.

W ocenie aktora młoda gwiazda doskonale radzi sobie z nowym wyzwaniem zawodowym. Mróz zauważył, że Julia Wieniawa wnosi do formatu mnóstwo pozytywnej energii oraz świeżości. Artysta nie szczędził jej również komplementów odnoszących się do urody. Określił jurorkę mianem pięknej kobiety i wyraził przekonanie, że z jej predyspozycjami świetnie odnajdzie się w absolutnie każdym powierzonym jej zadaniu.

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Julia Wieniawa mi się bardzo podoba. Bardzo! Nawet napisałem do niej jakąś wiadomość. Super, że mogłem ją obserwować. Miałem też miejsce, z którego patrzyłem na nią frontalnie. Rzeczywiście wnosi dużo fajnej energii i świeżości. No i aspekt wizualny - jest naprawdę piękną kobietą. Super się sprawdza. Julia to już, kolokwialnie mówiąc, taki samograj. Gdziekolwiek ją postawią, świetnie sobie poradzi. Fajnie, młoda dziewczyna zdobywa swoje szczyty - mówi nam Piotr Mróz.

Piotr Mróz szczerze o życiu uczuciowym Julii Wieniawy

Podczas wywiadu poruszono także temat spraw sercowych młodej jurorki. Piotr Mróz odniósł się do dawnych słów Julii Wieniawy, która wspominała w mediach o problemach ze znalezieniem odpowiedniego partnera. Choć aktor szczerze życzy jej powodzenia w sferze uczuciowej, to zdaje sobie sprawę, że relacja z kobietą tak sławną i spełnioną zawodowo stanowi dla mężczyzny ogromne wyzwanie.

Według aktora przyszły wybranek gwiazdy musi zaakceptować fakt, że to właśnie ona nieustannie przyciąga główną uwagę otoczenia.Taka sytuacja bywa trudna i zdecydowanie nie każdy mężczyzna potrafi sobie z nią poradzić.

Trzymam za nią kciuki, żeby poukładało jej się też życie prywatne, bo wiem, że w jakimś wywiadzie żaliła się, że nie może znaleźć partnera. Ale wszystko ma swoją cenę. Trzeba znaleźć kogoś silnego, kto w jakiś sposób będzie mógł jej zaimponować i kto udźwignie bycie z Julią Wieniawą. Wydaje mi się, że dla partnera to może nie być łatwe. Musi to być ktoś, kto liczy się z tym, że partnerka będzie błyszczała, a on będzie tym, który tworzy króla - wyznał nam Mróz.

Dziennikarz „Super Expressu” postanowił dopytać aktora, czy on sam umiałby stworzyć relację z partnerką, która cieszy się większą popularnością niż on. Gwiazdor odpowiedział bez wahania. Piotr Mróz zapewnił, że spektakularne sukcesy ukochanej nie byłyby dla niego żadną przeszkodą, o ile fundamentem ich związku pozostałyby prawdziwe uczucie oraz wzajemny szacunek.

Jak najbardziej, jak najbardziej! Dla mnie liczy się miłość. Jeżeli kobieta podchodzi do mnie uczciwie i mnie kocha, niech błyszczy. Jestem jej wsparciem. Cieszę się, że się rozwija. Mogę zejść w cień, a za chwilę może się okazać, że przejmuję rolę i razem coś tworzymy. Człowiek, człowiek, człowiek! Jeśli człowiek jest mądry, to wie, co robić - mówi nam Piotr Mróz.