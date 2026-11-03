Syn Cristiano Ronaldo z historycznym powołaniem. Wielki powód do dumy dla Portugalczyka

Cristiano Ronaldo wywołał skandal w kadrze i goni granicę tysiąca bramek

Przełom września i października 2026 roku przyniósł ogromne kontrowersje wokół osoby kapitana portugalskiej kadry. Po występie w wygranym 1:0 starciu Ligi Narodów przeciwko Walii, słynny zawodnik cały wygrany 2:1 mecz z Norwegią spędził na ławce rezerwowych. W efekcie piłkarz bez pozwolenia wyjechał ze zgrupowania, wywołując w ojczyźnie potężny skandal, a dodatkowo zarzucił selekcjonerowi Jorge Jesusowi nielojalność. Choć na napastnika nałożono trzydziestodniowe zawieszenie oraz symboliczną karę finansową, konflikt prawdopodobnie szybko zostanie zażegnany, ponieważ gwiazdor najpewniej zagra w nadchodzących pojedynkach Ligi Narodów. Jednocześnie nie ustaje pogoń CR7 za historycznym, tysięcznym trafieniem w karierze. Portugalczyk powiększył niedawno swój dorobek o kolejnego ligowego hattricka i do wielkiego celu potrzebuje już tylko kilkunastu bramek. W międzyczasie napłynęły znakomite wieści dotyczące jego syna, które dały piłkarzowi zupełnie nowy powód do dumy.

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Syn Cristiano Ronaldo otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Portugalii U-17

Cristiano dos Santos po raz pierwszy w swojej karierze otrzymał powołanie do narodowej kadry Portugalii do lat 17. Szesnastoletni syn gwiazdora znalazł się w 23-osobowej kadrze na eliminacje mistrzostw Europy, w ramach których drużyna rozegra trzy spotkania w terminie od 6 do 17 listopada. Młody piłkarz ma już za sobą występy w młodszych rocznikach reprezentacji, gdzie w kategoriach U-15 i U-16 zanotował w sumie 13 meczów i pięć razy wpisał się na listę strzelców. Na co dzień nastolatek, dokładnie tak samo jak jego słynny ojciec, reprezentuje barwy klubu Al-Nassr ze stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu.

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