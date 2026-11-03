Tak wygląda grób Witolda Pyrkosza po śmierci żony Krystyny. Uwagę przykuwa jeden szczegół

Do śmierci 90-letniego Witolda Pyrkosza doszło 22 kwietnia 2017 roku w Warszawie, a bezpośrednią przyczyną zgonu był udar będący powikłaniem po przebytym zapaleniu płuc. Widzowie serialu "M jak miłość" oficjalnie pożegnali granego przez niego Lucjana Mostowiaka w lipcu tamtego roku. 1 października 2026 roku zmarła żona aktora Krystyna, która spoczęła u boku męża. Podczas uroczystości 1 listopada na mogile małżeństwa zapłonęło mnóstwo zniczy, a obecny wygląd nagrobka zwraca szczególną uwagę.

Historia miłości Witolda Pyrkosza i jego żony Krystyny

Aktor stawał na ślubnym kobiercu dwukrotnie, a z pierwszego związku z Ewą Bilewską doczekał się syna Pawła. Drugie małżeństwo zawarł 28 lipca 1964 roku z Krystyną, z którą pozostał aż do swojej śmierci i miał dwoje dzieci, syna Witolda oraz córkę Katarzynę. W momencie poznania popularny już artysta miał ponad trzydzieści lat, natomiast jego wybranka była nastolatką. Mimo niemal dwudziestoletniej różnicy wieku oraz faktu, że Pyrkosz miał za sobą rozwód i wychowywał dziecko, ich uczucie przetrwało do samego końca.

Obecnie małżonkowie ponownie spoczywają razem we wspólnej mogile. Grób Witolda i Krystyny Pyrkoszów pokrywa mnóstwo kwiatów, a jeszcze dwa dni po Święcie Zmarłych wciąż płoną na nim zostawione znicze. Wśród dekoracji wyróżnia się jeden niezwykle symboliczny element.

Grób Witolda i Krystyny Pyrkoszów. Wyjątkowy symbol na pomniku

Przy eleganckim pomniku wykonanym z czarnego marmuru ustawiono biały, sosnowy krzyż. Na nagrobku państwa Pyrkoszów ktoś umieścił również niewielką figurkę białego aniołka, która ma symbolicznie czuwać nad duszami zmarłych małżonków przez całą wieczność.

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