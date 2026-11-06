Nowy stadion Rakowa Częstochowa. Zaskakująca deklaracja władz miasta

Gdzie powstanie nowy stadion Rakowa

Łukasz Pabiś, pełniący funkcję komisarza Częstochowy, zapowiedział przyspieszenie działań inwestycyjnych. Nowy obiekt sportowy zostanie zlokalizowany na terenie dawnej fabryki włókienniczej Elanex. Miejsce to znajduje się w pobliżu centrum miasta oraz dworca kolejowego. Taka lokalizacja jest efektem wcześniejszych ustaleń między władzami samorządowymi a przedstawicielami klubu sportowego. Działacze optowali za przestrzenią, która umożliwi prowadzenie działalności komercyjnej przez cały rok kalendarzowy.

Miasto nabyło upadłą fabrykę od syndyka pod koniec 2025 roku. Teren ten jest wpisany do rejestru zabytków, co wymaga specjalnego podejścia do inwestycji. Jeszcze przed odwołaniem prezydenta Częstochowy i Rady Miasta w referendum z 25 października, rozpoczęto rozmowy z konserwatorem zabytków. Ustalono, że historyczne obiekty muszą zostać zachowane, a w budżecie zarezerwowano już pierwsze środki na prace projektowe. Realizację zadania powierzono komunalnej spółce Agencja Rozwoju Regionalnego.

- Oprócz prac projektowych trzeba rozpocząć wreszcie porządkowanie terenu i jego przygotowanie do inwestycji. Trzeba tam posprzątać, zacząć choćby od wywozu gruzu. A być może także rozpocząć prace nad uzbrojeniem terenu — powiedział Pabiś.

Dlaczego Raków potrzebuje nowego obiektu

Obecnie źródła finansowania samej budowy pozostają nieznane. Władze Częstochowy aktywnie poszukują możliwości pozyskania zewnętrznych dotacji na realizację tego ambitnego projektu. Łukasz Pabiś, który objął stanowisko komisarza z nominacji premiera, podkreślił, że infrastruktura sportowa jest dla miasta absolutnym priorytetem. RKS Raków Częstochowa, założony w 1921 roku jako Racovia, odnosi w ostatnich latach historyczne sukcesy. W 2023 roku drużyna wywalczyła tytuł mistrza Polski, co uwydatniło braki infrastrukturalne.

Zespół występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej nieprzerwanie od 2019 roku, a wcześniej grał w niej w latach 1994–1998. Obecny stadion przy ulicy Limanowskiego nie spełnia rygorystycznych wymagań UEFA dla wszystkich faz pucharowych rozgrywek. Obiekt zlokalizowany w dzielnicy Raków posiada znaczne ograniczenia przestrzenne. Dalsza rozbudowa tej areny jest technicznie niemożliwa, co wymusza konieczność przeniesienia klubu na zupełnie nowy stadion.