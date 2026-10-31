PGE Budowlani Łódź rozbijają rywalki. Jak wyglądał mecz w Bydgoszczy?

Zdecydowane zwycięstwo łodzianek

Mecz ekstraklasy siatkarek zakończył się wynikiem 0:3 dla drużyny przyjezdnej. Siatkarki PGE Budowlani Łódź wygrały poszczególne sety do 19, 12 oraz 17. Różnica klas między zespołami była widoczna na parkiecie szczególnie w drugiej partii, w której bydgoszczanki zdołały zdobyć zaledwie dwanaście punktów.

Ekipa Metalkas Pałac Bydgoszcz rozpoczęła spotkanie w składzie: Gabriela Dębowska, Julia Hewelt, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Emilia Pinczewska oraz Marta Pol. Na pozycji libero wystąpiła Oliwia Ziółkowska. W trakcie rywalizacji na boisku pojawiły się również rezerwowe zawodniczki: Alina Bartkowska-Kluza i Atena Kołakowska.

Kto zagrał w zwycięskim zespole?

Drużyna PGE Budowlani Łódź zaprezentowała stabilną dyspozycję przez całe spotkanie, co przełożyło się na wygraną bez straty seta. Wyjściowe zestawienie łodzianek utworzyły Rodica Buterez, Aleksandra Kazała, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Maja Storck oraz Katarzyna Wenerska. Taka konfiguracja personalna przyniosła oczekiwane rezultaty.

Rolę libero w zespole gości pełniła niezawodna Justyna Łysiak. Podczas meczu na placu gry zameldowała się dodatkowo Martyna Grajber-Nowakowska. Zawodniczki z Łodzi zrealizowały założenia taktyczne i w dominującym stylu zapisały na swoim koncie kolejne cenne zwycięstwo ligowe na wyjeździe.