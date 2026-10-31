Anwil Włocławek gra na styku. Prezes klubu o walecznej drużynie

Emocje i walka do końca

Włocławscy kibice mogą liczyć na ogromne emocje w każdym meczu. Anwil Włocławek rozpoczął sezon od zwycięstwa nad Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 88:81, a następnie pokonał Energę Czarnych Słupsk 89:88. Kolejne dwa spotkania wyjazdowe zakończyły się jednak minimalnymi porażkami: 72:73 z Legią Warszawa i 77:78 z Zastalem Zielona Góra. W piątek włocławianie wrócili na zwycięską ścieżkę, wygrywając ze Stalą Ostrów Wlkp. 83:82.

Prezes klubu, Hubert Hejman, zaznacza, że drużyna pod wodzą Vedrana Bosnicia miała być waleczna i bić się do końca. Włocławek kocha koszykarzy, którzy nie oddają pola przeciwnikowi. Mimo problemów z kontuzjami, bilans zespołu jest zadowalający, a jednopunktowe różnice pokazują, że każdy mecz mógł zakończyć się innym wynikiem.

"Kibice przychodzą na koszykówkę ze względu na emocje, a my z pewnością te emocje dajemy. Fakt, że może budzą one skrajne odczucia, bo raz mocno pozytywne, innym razem rozczarowanie. Zawsze jednak cieszy to, że w każdym meczu walczymy o zwycięstwo, nie oddajemy pola przeciwnikowi. Nawet jeśli przegrywamy w trakcie, to wracamy" - powiedział PAP prezes klubu Hubert Hejman.

Problemy kadrowe i forma Wójcika

Drużyna z Włocławka boryka się z kontuzjami dwóch amerykańskich zawodników: Josiaha Stronga i Jacka Forresta. W zastępstwie Stronga gra Deon Edwin, natomiast rehabilitacja Forresta przedłuża się. Szymon Wójcik, który niedawno wrócił po podobnej kontuzji, prezentuje się znakomicie. W ostatnich trzech meczach notował dwucyfrowe zdobycze punktowe, a w starciu z Zastalem był najlepszym strzelcem zespołu z 15 punktami.

Wójcik imponuje skutecznością rzutów za trzy punkty, trafiając 8 z 15 prób (53,3 procent). Ze średnią 11,0 punktu na mecz jest najlepszym polskim strzelcem w drużynie. Prezes Hejman chwali współpracę Wójcika z trenerem Bosniciem i cieszy się z jego powołania do szerokiej kadry Polski. W najbliższych dniach Anwil czekają dwa mecze wyjazdowe: w środę 4 listopada z HKK Zrinjski Mostar w Lidze Północnoeuropejskiej (ENBL) oraz w sobotę z Dzikami Warszawa w ekstraklasie.