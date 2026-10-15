Barbara Kurdej-Szatan chwali się ciążowym brzuszkiem. Zaskoczyła fanów zdjęciami

Barbara Kurdej-Szatan zaczynała od reklamy. Dziś jest gwiazdą polskiego show-biznesu

Rozpoznawalność przyniósł jej udział w kampanii marketingowej popularnego operatora komórkowego. Barbara Kurdej-Szatan szybko ewoluowała z telewizyjnej "blondynki" do grona czołowych postaci rodzimej branży rozrywkowej. Absolwentka krakowskiej szkoły teatralnej prężnie rozwijała swój warsztat zarówno przed obiektywami kamer, jak i na deskach scenicznych. Widzowie mogli podziwiać ją przez długi czas w serialu "M jak miłość", a także w produkcjach takich jak "Pierwsza miłość", "Zaraz wracam" oraz "W rytmie serca".

Obecnie 41-letnia artystka regularnie gości w produkcjach kinowych, stawiając przede wszystkim na lżejsze formy rozrywkowe. Przez pewien okres uznawano ją za główną twarz polskich komedii romantycznych. Równolegle aktorka nie rezygnuje z żywych kontaktów z publicznością, występując w spektaklach teatralnych na terenie całego kraju.

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Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. Wspomnienia z okresu ciąży

Życie prywatne prezenterki od lat związane jest z Rafałem Szatanem, który zawodowo zajmuje się aktorstwem i śpiewem. Ich drogi skrzyżowały się w 2010 roku podczas prób do musicalu "Hair", realizowanego w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Zaledwie dwanaście miesięcy po tym spotkaniu para stanęła na ślubnym kobiercu.

Związek dwojga artystów zaowocował narodzinami dwójki dzieci. W 2014 roku powitali na świecie córkę Hannę, z kolei we wrześniu 2020 roku do rodziny dołączył syn Henryk. Barbarze Kurdej-Szatan znakomicie udaje się łączyć intensywne obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Gwiazda prężnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie zgromadziło już ponad 1,2 miliona obserwatorów.

W czwartek rano na jej facebookowym profilu pojawił się wpis ze zdjęciami, na których aktorka dumnie trzyma się za ciążowy brzuch. Fani nie powinni jednak przedwcześnie składać gratulacji, ponieważ fotografie są wyłącznie sentymentalnym powrotem do czasu drugiej ciąży.

Spokój. Kochałam być w ciąży. Nic mnie nie martwiło, skupienie wyłącznie na tej małej istotce rosnącej w brzuszku. A Ty jak wspominasz? - napisała gwiazda.

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