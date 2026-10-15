Zderzenie w Zielonej Górze. 54-latek na hulajnodze wjechał pod autobus

Przebieg zdarzenia przy centrum przesiadkowym w Zielonej Górze

Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło 13 października 2026 roku w rejonie centrum przesiadkowego. Z ustaleń policjantów oraz nagrań z monitoringu wynika, że 54-letni mężczyzna jadący hulajnogą elektryczną zlekceważył obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Zamiast skorzystać z wyznaczonej drogi dla rowerów, wjechał on na jezdnię, choć miał obowiązek korzystania z infrastruktury dla rowerzystów. Dodatkowo kierujący zignorował znak nakazujący jazdę w prawą stronę i pojechał na wprost, wyjeżdżając bezpośrednio pod nadjeżdżający z przeciwka autobus miejski.

Konsekwencje dla kierującego hulajnogą i interwencja policji

W wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru doszło do zderzenia użytkownika jednośladu z autobusem. Na szczęście 54-latkowi nic poważnego się nie stało, mimo że sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy ocenili zachowanie mężczyzny jako rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa. Kierujący hulajnogą nie przyjął mandatu, w związku z czym mundurowi skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Policjanci przypominają, że przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas omijania przeszkód pozwala chronić zdrowie wszystkich uczestników ruchu.

Statystyki zdarzeń z udziałem hulajnóg w powiecie zielonogórskim

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że na drogach pojawia się coraz więcej osób korzystających z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Od początku 2026 roku na terenie powiatu zielonogórskiego odnotowano już 21 kolizji oraz 1 wypadek drogowy z udziałem takich użytkowników. Wszystkie te zdarzenia miały miejsce w obszarze zabudowanym, co pokazuje skalę problemu w miastach. Policja apeluje o korzystanie z dostępnych dróg dla rowerów, co jest kluczowe dla uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości.

Źródło: Policja.pl