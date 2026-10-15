Atak na kierowców we Wrocławiu. 38-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty

Atak na kierujących przy ulicy Dyrekcyjnej we Wrocławiu

Pierwsze zdarzenie miało miejsce 13 października 2026 roku po godzinie 16:00 w okolicy skrzyżowania ulic Dyrekcyjnej oraz Borowskiej. 38-letni mężczyzna zaatakował tam 20-letniego kierowcę skutera i próbował odebrać mu jego pojazd. Sytuację zauważyła 32-letnia kobieta podróżująca oplem, która wysiadła z auta, aby pomóc młodemu mężczyźnie. Wówczas napastnik wykorzystał okazję, wsiadł do jej samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia.

Incydent na ulicy Więckowskiego i interwencja w restauracji

Agresywne zachowanie mężczyzny było kontynuowane w rejonie ulicy Więckowskiego we Wrocławiu. Napastnik zaatakował tam 36-letnią kobietę kierującą volkswagenem, którą uderzył w twarz i zażądał opuszczenia przez nią pojazdu. W dalszej kolejności 38-latek wszedł na teren jednej z restauracji, skąd zabrał nóż. Po wejściu w posiadanie narzędzia mężczyzna dokonał samookaleczenia, co zostało odnotowane przez wezwane na miejsce służby.

Zatrzymanie sprawcy przez policjantów z Wrocławia

Informacja o serii niebezpiecznych zachowań szybko trafiła do funkcjonariuszy, którzy podjęli intensywne działania poszukiwawcze. W akcję zaangażowali się kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław Krzyki oraz funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową. W lokalizacji 38-letniego mieszkańca wrocławskiego Ołbina pomagał także policyjny przewodnik z psem służbowym. Współpraca policjantów z różnych komórek doprowadziła do sprawnego zatrzymania podejrzanego.

Zarzuty dla 38-latka i grożąca kara więzienia

W dniu 15 października 2026 roku mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące dwukrotnego usiłowania rozboju oraz krótkotrwałego użycia pojazdu. Za przestępstwo rozboju polski kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 15 lat. O wymiarze ewentualnej kary oraz ostatecznej kwalifikacji czynów zadecyduje sąd po zakończeniu prowadzonego postępowania. W dniu 16 października 2026 roku odbędzie się posiedzenie sądu, który rozpatrzy wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Zachód.

Źródło: Policja.pl