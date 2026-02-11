O ich romansie huczało od dawna. Maciej Zakościelny i Sara Janicka są parą? "Praktycznie się nie rozstają"

Z każdą kolejną edycją "Tańca z gwiazdami" w mediach społecznościowych i serwisach plotkarskich pojawiają się spekulacje o możliwych romansach, które rzekomo rodzą się na parkiecie. Nie jest tajemnicą, że intensywne treningi, długie godziny spędzane razem na sali prób i silne emocje towarzyszące występom sprzyjają zacieśnianiu więzi. Taniec wymaga bliskości, zaufania i chemii między partnerami, co często przekłada się na wyjątkową atmosferę widoczną podczas występów na żywo. Widzowie, obserwując czułe spojrzenia, uśmiechy czy gesty, szybko zaczynają doszukiwać się w nich czegoś więcej niż tylko profesjonalnej współpracy. Jednak historia programu pokazuje, iż parkietowa chemia może zaowocować relacją poza salą prób. Tak było w przypadku, chociażby Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, czy Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Od plotek o romansie Macieja Zakościelnego oraz Sary Janickiej aż huczało, jednak sami zainteresowani zaprzeczali, aby łączyło ich coś więcej niż przyjaźń, która miała się między nimi zrodzić podczas 15. edycji show.

Plotki o tym, iż Macieja Zakościelnego, który niedługo przed występem w "Tańcu z gwiazdami" rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką oraz matką swoich synów, może łączyć coś więcej z taneczną partnerką Sarą Janicką, pojawiły się błyskawicznie. Na parkiecie prezentowali nie tylko wysoki poziom taneczny, ale również wyraźną nić porozumienia, która - zdaniem wielu fanów - wykraczała poza zwykłą relację trener-uczeń. W sieci nie brakowało komentarzy sugerujących, że między parą może rodzić się uczucie. Każde wspólne zdjęcie z treningów, zakulisowe nagranie czy wymiana uśmiechów podczas ocen jurorów były szeroko analizowane przez internautów. Zarówno Maciej Zakościelny, jak i Sara Janicka nigdy oficjalnie nie potwierdzili romansu, nawet kiedy aktor wręczył tancerce bukiet kwiatów podczas finału 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Jednak najnowsze doniesienia "Twojego Imperium" wskazują, iż Maciej Zakościelny i Sara Janicka rzeczywiście są parą. Tancerka ma nawet "pomieszkiwać" w warszawskim mieszkaniu aktora, a niedawno mieli wspólnie wybrać się na wakacje.

Wiemy, że ich relacja stała się na tyle poważna, że tancerka pomieszkuje w warszawskim apartamencie aktora i praktycznie się nie rozstają. To nie wszystko. Maciek przekonał Sarę, by nie brała udziału w startującej w marcu edycji „Tańca z Gwiazdami”, bo jest o nią po prostu zazdrosny - podaje "Twoje imperium", powołując się na swojego informatora.