Świętuj słodkie Walentynki w Showroomie Lenovo & Motorola!

W tym roku Walentynki niemal nachodzą na Tłusty Czwartek, a taka okazja nie zdarza się często. Marki Lenovo i Motorola postanowiły to wykorzystać i przygotowały akcję, w której technologia łączy się ze słodkimi przyjemnościami.

Od 9 do 14 lutego w okolicach Hotelu Warszawa można spotkać hostessy rozdające vouchery na darmowego pączka oraz zaproszenia do zabawy z nagrodami. Voucher realizuje się w Showroomie marek Lenovo i Motorola – mieszczącym się przy Placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).

Tu naprawdę doświadczysz technologii

Showroom Lenovo i Motorola to przestrzeń, w której można zobaczyć najnowsze rozwiązania technologiczne w praktyce. Sprzęt nie stoi tu za szybą – można go obejrzeć, sprawdzić, a często także przetestować. Innowacje, design i funkcjonalność pokazane są w sposób przystępny i zrozumiały, zarówno dla osób śledzących nowinki technologiczne, jak i tych, które dopiero zaczynają się nimi interesować.

Przez żołądek do serca, przez technologię do wyobraźni

Promocja trwa od 9.02.2026 r. do 14.02.2026 r. lub do wyczerpania puli nagród. Hostessy przez kilka godzin dziennie rozdają vouchery, które można zrealizować właśnie w Showroomie przy Placu Powstańców Warszawy 9, z wejściem od ul. Świętokrzyskiej.

Na miejscu czeka zabawa z nagrodami. Wśród nich znalazły się m.in.:

słuchawki Moto Buds z wyrazistym basem, Dolby Atmos® i funkcją tłumienia hałasu, oferujące do 9 godzin słuchania na jednym ładowaniu oraz dodatkowy czas pracy dzięki etui,

plecak Lenovo Casual B210 wykonany w dużej części z materiałów z recyklingu, mieszczący laptopa do 16 cali i chroniący zawartość przed deszczem,

klocki Yoga i ThinkPad,

torba LoveOn,

5% rabatu na zakupy w czasie trwania akcji.

Na uczestników czekają również drobne upominki, w tym pączki, lizaki w kształcie serca i krówki.

Słodki pretekst, by zajrzeć do środka

Takie wydarzenia często stają się okazją, by zajrzeć w miejsce, do którego na co dzień się nie trafia. W Showroomie można spokojnie obejrzeć sprzęt z bliska, sprawdzić jego funkcje i porozmawiać z obsługą o rozwiązaniach, które zwykle ogląda się jedynie w Internecie. To przestrzeń, w której technologia przestaje być abstrakcją, a zaczyna być czymś namacalnym i łatwym do poznania.

Showroom Lenovo i Motorola mieści się przy Placu Powstańców Warszawy 9, jednak wejście znajduje się od ul. Świętokrzyskiej – to właśnie tam odbywa się cała walentynkowo-tłustoczwartkowa akcja.

Połączenie słodkich przyjemności z możliwością poznania nowych technologii to propozycja, która może zainteresować zarówno pasjonatów sprzętu, jak i osoby szukające niecodziennych atrakcji w centrum miasta. Odwiedź Showroom Lenovo & Motorola, a gwarantujemy, że zakochasz się w technologii od pierwszego dotyku!

Tekst sponsorowany