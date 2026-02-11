Skolim wydał 5,5 miliona w miesiąc. Wiadomo, na co przeznaczył pieniądze

Skolim, to postać, która w ostatnich latach szturmem podbiła polską scenę muzyczną. Jego energetyczne utwory w rytmach latino, chwytliwe refreny i charakterystyczny wizerunek zapewniły mu rzesze fanów i status "króla latino". Jednak sukces Skolima to nie tylko wynik talentu muzycznego i ciężkiej pracy na scenie. To również efekt smykałki do biznesu i umiejętności wykorzystania popularności w różnych dziedzinach. Choć to muzyka i koncerty stanowią fundament jego kariery, Skolim nie poprzestał na jednym źródle dochodu. Rozważnie zainwestował zarobione pieniądze, budując imperium, które wykracza daleko poza branżę rozrywkową. Jednym z filarów jego biznesowego sukcesu jest sklep internetowy. Można w nim znaleźć szeroki asortyment gadżetów związanych z wizerunkiem artysty, od ubrań i akcesoriów, po plakaty i inne pamiątki. To idealny sposób na zaspokojenie potrzeb fanów, którzy chcą być bliżej swojego idola i wyrazić swoje przywiązanie do jego muzyki. Kolejnym krokiem w budowaniu marki Skolim były perfumy. Stworzenie własnej linii zapachowej to odważny, ale przemyślany ruch. Perfumy sygnowane jego nazwiskiem to nie tylko kolejny produkt, ale niemalże kopalnia złota. Jak przyznał sam artysta w rozmowie z serwisem Plejeda, to właśnie na perfumach zarabia najwięcej.

Niedawno Skolim zainwestował również w stację benzynową, która jest wręcz oblegana przez fanów artysty także ze względu na niskie ceny paliw. Ostatnią inwestycją piosenkarza jest nadmorski pensjonat, który również według zapowiedzi Skolimia, ma kusić konkurencyjnymi cenami. W rozmowie z Radiem Eska autor hitu "Wyglądasz idealnie" zdradził także, ile najwięcej wydał w ciągu miesiąca. Trzeba przyznać, że kwota zwala z nóg. Na co piosenkarz przeznaczył tak astronomiczną kwotę?

Najwięcej w jednym miesiącu wydałem na willę i na rzeczy, myślę, że z 5,5 mln zł - powiedział Skolim.