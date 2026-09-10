Anna Dereszowska oniemiała na planie! To zachowanie Włochów wprawiło ją w osłupienie

Anna Dereszowska szczerze o pracy w serialu "Felicità"

Anna Dereszowska dołączyła do ekipy polsko-włoskiej produkcji Telewizji Polskiej zatytułowanej "Felicità". W serialu występują także takie gwiazdy jak Laura Breszka oraz Dawid Ogrodnik. W wywiadzie dla "Super Expressu" aktorka opowiedziała, jak układała się jej współpraca z włoskimi kolegami po fachu na planie zdjęciowym. Okazuje się, że przebiegała ona w znakomitej atmosferze, choć nie brakowało chwil konsternacji. Pewne zachowanie wprawiło polską gwiazdę w ogromne zdumienie, a z czasem przerodziło się w szczery podziw.

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Właściwie świetnie się pracuje. Jedyne, co mnie zaskoczyło, a może nie do końca, to że spędzają bardzo dużo czasu w garderobie. Ja to robię szybko - wyznała Anna w rozmowie z "Super Expressem".

Aktorzy z Włoch, z którymi Anna Dereszowska miała okazję pracować, przykładają ogromną wagę do swojej prezencji przed kamerą. Gwiazda przytoczyła konkretną anegdotę z planu zdjęciowego, aby zilustrować tę różnicę w podejściu do wizerunku.

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Jeden z naszych bohaterów wychodzi z wody. Jak już wyszedł z wody i zagrał scenę, to najpierw oczywiście poszedł zobaczyć, czy to ładnie wygląda. Ładnie. Boże, dobrze to wiadomo i naprawdę są świetnie przygotowani. Świetnie są przygotowani i bardzo fajnie się z nimi gra. Super grają. Ale czy ładnie, to jest ważne. No więc, jak już się zorientował, że ładnie, ale i tak miał być dubel, to podszedł do dziewczyny od make-upu. Ściągnął z głowy okulary, żeby widzieć siebie w tych okularach, ułożył sobie włosy odpowiednio. I zagrał scenę jeszcze raz. Jest to taki rodzaj profesjonalizmu, który naprawdę mi imponuje, absolutnie.

Gdzie i kiedy można oglądać serial "Felicità"?

"Felicità" to polsko-włoska produkcja obyczajowa, skupiająca się na bolesnych sekretach rodzinnych, procesie przeżywania żałoby i próbach ułożenia sobie życia od nowa w pięknych okolicznościach przyrody włoskiej Apulii. Widzowie mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do środy na kanale TVP1. Emisja kolejnych odcinków zaplanowana jest zawsze na godzinę 20:30.

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