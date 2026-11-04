Agnieszka Maciąg śniła o swoim pogrzebie. 9. dni później już nie żyła

W ostatnich dniach życia Agnieszka Maciąg prowadziła niezwykle intymne rozmowy z rodziną. Zmagająca się z nowotworem pisarka wyznawała bliskim, jak bardzo jest zmęczona, mówiła o pragnieniu odpoczynku oraz o wielkiej miłości do nich. Teraz jej mąż, Robert Wolański, postanowił upublicznić fragmenty tych pożegnalnych wypowiedzi. Wyjątkowo poruszający jest zapis rozmowy przeprowadzonej zaledwie dziewięć dni przed śmiercią, w której Maciąg zrelacjonowała sen o swoim pogrzebie.

Przez wiele lat Agnieszka Maciąg przekazywała czytelnikom swoje refleksje dotyczące duchowości, życia oraz szukania wewnętrznego spokoju, a jej publikacje i książki stanowiły inspirację dla rzeszy kobiet. Niestety, jesienią 2025 roku stan zdrowia autorki uległ gwałtownemu pogorszeniu. Pisarka zmarła 27 listopada 2025 roku, mając 56 lat.

Robert Wolański zdecydował się upamiętnić zmarłą żonę w wyjątkowy sposób. Fotograf napisał książkę zatytułowaną „Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości”, w której przedstawił dzieje ich wspólnego życia. W publikacji znalazły się także notatki dokumentujące ostatnie dni pisarki, a ich przedpremierowy fragment opublikował dziennik „Fakt”.

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Ostatnie słowa Agnieszki Maciąg przed śmiercią. Pisarka mówiła o zmęczeniu

Dokładnie dziesięć dni przed śmiercią, 17 listopada 2025 roku, Agnieszka Maciąg skarżyła się na wielkie wyczerpanie i mówiła o potrzebie spokoju. Wypowiedzi, które wówczas zanotował jej mąż, mają dziś niezwykle przejmujący wydźwięk.

Chcę już iść do domu… Ale nie do nas. Chcę już iść do domu. Tam! Chcę odpocząć. Chcę zasnąć i tam już być.

Jeszcze tego samego dnia autorka tłumaczyła rodzinie, że jej uczucie do nich nigdy nie wygaśnie, nawet gdy zabraknie jej fizycznie. W swoich słowach szczególną uwagę poświęciła mężowi oraz córce Helence.

Agnieszka Maciąg wyśniła własny pogrzeb. Poruszające wyznanie

Kolejna, jeszcze bardziej chwytająca za serce notatka, datowana jest na 18 listopada 2025 roku. Tego dnia Agnieszka Maciąg zrelacjonowała sen, który utkwił jej w pamięci.

Miałam sen. Piękny pogrzeb. Taki piękny pogrzeb... Mieliśmy piękne życie. Mamy piękną i mądrą córkę. Pamiętaj, żeby była szczęśliwa. Jestem wypełniona radością, że odchodzę. Nie chcę już się męczyć. Chcę odpocząć.

Następnego dnia, 19 listopada, czyli osiem dni przed odejściem, Maciąg wypowiedziała jeszcze jedno zdanie, które mąż również zamieścił w swojej książce.

I to jest właśnie ten moment, kiedy już niczego nie potrzebuję.

Robert Wolański wyda książkę o Agnieszce Maciąg. Kiedy premiera?

Książka „Agnieszka Maciąg. Historia pewnej miłości” ukaże się w księgarniach 12 listopada 2026 roku. Publikacja ta pozwoli czytelnikom zapoznać się nie tylko z dziejami relacji łączącej pisarkę i fotografa, ale także z niezwykle osobistymi zapiskami z samych końcowych dni jej życia.

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