Prosty jak drut sposób na zatkany odpływ pod prysznicem. Wystarczy 5 kropli płynu, by usunąć włosy i brud

Domowy sposób na zatkany odpływ pod prysznicem. Skuteczna walka z włosami i brudem

Zarówno tradycyjne odpływy prysznicowe, jak i nowoczesne modele liniowe ulegają częstemu zapychaniu. Wielu z nas zna problem wody, która zamiast spływać do kanalizacji, zatrzymuje się w brodziku lub zalewa podłogę w całej łazience. Taka awaria mocno komplikuje domownikom codzienne funkcjonowanie i branie kąpieli. W obliczu kryzysu zazwyczaj dzwonimy po hydraulika, ale przed wezwaniem fachowca warto wypróbować prosty sposób na zatkany odpływ pod prysznicem, który bez trudu likwiduje większość zatorów w rurach. Zanim jednak przystąpimy do właściwego udrażniania, musimy ręcznie wybrać z wierzchu wszystkie widoczne zanieczyszczenia blokujące swobodny przepływ wody.

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Jak odetkać zatkany odpływ pod prysznicem? Przepis na domową mieszankę z 5 kropli

Prosta metoda wykorzystująca kuchenne produkty potrafi uratować sytuację w łazience. Aby przygotować środek czyszczący, zaaplikuj bezpośrednio do rury 5 kropli płynu do naczyń, 4 łyżki sody oczyszczonej oraz od 50 do 100 ml octu. Po wlaniu składników szczelnie zatkaj otwór ściereczką, odczekaj 15 minut i na koniec spłucz wszystko dużą ilością gorącej wody. Tak powstała aktywna piana błyskawicznie rozprawi się z włosami oraz osadów po kosmetykach, przywracając pełną drożność instalacji. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, aby cały zabieg rozpocząć dopiero w momencie, gdy z brodzika całkowicie zejdzie stojąca w nim wcześniej woda.

Czyszczenie odpływu w kabinie prysznicowej. Jak zapobiegać zatorom w rurach?

Najlepszą metodą na uniknięcie poważnych awarii hydraulicznych w łazience jest systematyczna profilaktyka. Eksperci doradzają montaż specjalnych sitek na odpływach, które mechanicznie zatrzymują wypadające podczas mycia włosy. Równie istotne jest to, aby przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzić profilaktyczne czyszczenie odpływu przy okazji rutynowych porządków domowych. Wystarczy wsypać do instalacji porcję sody oczyszczonej albo kwasku cytrynowego i zalać proszek gorącą wodą. Regularne powtarzanie tej czynności pozwala na bieżąco wypłukiwać gromadzące się w rurach osady, co gwarantuje bezproblemowy spływ wody.