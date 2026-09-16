Nicole Scherzinger odwiedziła Magdę Gessler. Zachwyciła się polską kuchnią

Wokalistka Nicole Scherzinger przyjechała do Warszawy w ramach trasy "PCD Forever". Zanim jednak stanęła na scenie, liderka The Pussycat Dolls postanowiła odwiedzić popularny kulinarny punkt na mapie miasta. O tym wyjątkowym wydarzeniu poinformowała sama Magda Gessler na swoich profilach w internecie.

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Nicole Scherzinger zjawiła się w lokalu "U Fukiera"

Na koncie Magdy Gessler na Facebooku zaprezentowano kadry z amerykańską wokalistką. Światowa artystka gościła w kultowej restauracji "U Fukiera", która funkcjonuje na warszawskim Starym Mieście. Gospodyni lokalu nie ukrywała entuzjazmu wywołanego obecnością piosenkarki. Z wpisu jasno wynika, że członkini zespołu The Pussycat Dolls z dużym apetytem degustowała tradycyjne polskie przysmaki, co wywarło na niej pozytywne wrażenie.

Piękna, zdolna… zachwycona kuchnią polską i kaczką U Fukiera. Nicole, you’re amazing… I love your energy!!!

Gwiazda The Pussycat Dolls oczarowana jedzeniem

Amerykańska gwiazda zwróciła szczególną uwagę na kaczkę, którą zaserwowano jej w warszawskiej restauracji. To właśnie to danie zostało specjalnie wyróżnione przez Magdę Gessler w podsumowaniu wizyty piosenkarki. Udostępnione fotografie wywołały spore poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych, którzy w komentarzach wyrazili duże zaskoczenie z faktu spotkania znanej wokalistki oraz polskiej ikony kulinariów.

Grupa The Pussycat Dolls zagra na Torwarze

Obecność Nicole Scherzinger nad Wisłą jest ściśle powiązana z koncertem grupy The Pussycat Dolls. Muzyczne wydarzenie zaplanowano na 16 września w warszawskiej hali Torwar. Publiczność usłyszy najpopularniejsze utwory formacji. Piosenkarka zdecydowała się na kulinarną wycieczkę dzień przed wielkim koncertem. Reakcje wskazują, że zarówno same potrawy, jak i rozmowa z Magdą Gessler bardzo przypadły jej do gustu.