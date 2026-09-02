Z Adamczychy do biura Kropliczanki. Michał Sikorski dołączył do obsady "The Office PL"

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-09-02 14:52

W biurze Kropliczanki pojawiła się nowa postać. To Robert, w którego wciela się Michał Sikorski, aka ksiądz Jakub Adamczewski z "1670". Bohater jest… ekscentryczny, nawet jak na standardy najpopularniejszego siedleckiego biura. Kim jest tajemniczy mężczyzna? Odpowiedź znajdziemy w szóstym sezonie "The Office PL".

Aktor Michał Sikorski w bordowej marynarce trzyma kosz z zakupami przy bagażniku auta. O nowej roli przeczytasz w Eska.
Autor: Canal+/ Materiały prasowe

Z "1670" do "The Office PL". Michał Sikorski w obsadzie

Codzienny rytm Kropliczanki zakłóca pojawienie się nowego pracownika - Roberta (w tej roli znany z "1670" Michał Sikorski). Nietypowa postać z kuriozalnym akcentem i – jak twierdzi Darek – w dziwacznym garniturze, może całkowicie zachwiać dotychczasową strukturą firmy. Robert przyjeżdża z samej Warszawy i już od pierwszej chwili idealnie odnajduje się w biurowych układzikach pracowników Kropliczanki. Nie uśmiecha się, więc trudno odgadnąć, co tak naprawdę myśli. A do tego mówi w naprawdę niespotykany sposób. I dlaczego podłapuje żarty Michała Holca?

Postać Michała Sikorskiego z pewnością wniesie do serialu nowy poziom karykaturalnego żartu i stanie się przyczyną wielu niezręcznych sytuacji, w których znajdą się bohaterowie produkcji.

Ekipa "The Office PL" na Dniach Siedlec

W szóstym sezonie "The Office PL", którego premiera jeszcze w tym roku, powrócą ulubione postacie widzów. Nie zabraknie absurdalnych pomysłów i niebanalnego humoru, okraszonego kontrolowaną dawką cringe'u.

Z pracownikami Kropliczanki będzie można się spotkać już 12 września podczas Dni Siedlec. Będzie to idealna okazja do zwiedzenia kultowego biura czy sprawdzenia się w konkurencjach inspirowanych serialem. W czasie wydarzenia przedpremierowo zostaną wyemitowane 2 pierwsze odcinki najnowszego sezonu produkcji.

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"The Office PL" - obsada i premiera 6. sezonu

Za szósty sezon "The Office PL" niezmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Dokładna data premiery premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, wiemy tylko, że pojawią się już tej jesieni. 

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