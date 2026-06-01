Spóźnione życzenia? Młodzi Polacy robią to nagminnie. Twix znalazł na to nietypowy sposób

Zapomniane urodziny, spóźnione "sto lat", życzenia wysłane dzień po czasie – brzmi znajomo? Okazuje się, że dla wielu młodych Polaków to codzienność. Z badania przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie marki Twix wynika, że aż 78 proc. osób w wieku 18–35 lat przynajmniej raz zapomniało o ważnej okazji lub rocznicy bliskiej osoby. Co więcej, większość ma takie wpadki na koncie nie tylko raz.

Spóźnione życzenia to dziś norma?

Według badania aż 73 proc. respondentów przyznało, że zdarzyło im się składać życzenia po terminie. Częściej dotyczy to mężczyzn – taki scenariusz deklaruje 78 proc. z nich. Jeszcze wyższy wynik odnotowano wśród mieszkańców dużych miast, gdzie odsetek sięga 83 proc.

I choć wielu osobom towarzyszą potem wyrzuty sumienia, większość mimo wszystko próbuje ratować sytuację. 37 proc. badanych deklaruje, że nawet po czasie decyduje się odezwać i złożyć życzenia. Inni podchodzą do sprawy bardziej zadaniowo – 14 proc. wysyła wiadomość bez większego roztrząsania tematu. Są też tacy, którzy po prostu odpuszczają. Co dziesiąta osoba przyznała, że wstyd lub poczucie winy sprawiają, iż rezygnuje ze składania życzeń całkowicie.

Dzień Matki? Nie wszyscy pamiętają na czas

26 maja trudno przeoczyć w kalendarzu, rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Aż 32 proc. młodych Polaków przyznało, że zdarzyło im się spóźnić z życzeniami dla mamy z okazji Dnia Matki. Jednocześnie 63 proc. respondentów zapewnia, że „zawsze pamięta” o tym święcie. Łatwo więc policzyć, że co trzecia osoba ma na koncie podobną wpadkę.

Ponownie gorzej wypadają mężczyźni – 39 proc. z nich przyznało, że nie zawsze zdążyło z życzeniami na czas. Badanie pokazuje też ciekawą różnicę pokoleniową. Osoby w wieku 25–35 lat rzadziej zapominają o Dniu Matki niż młodsi respondenci.

Mimo wszystko chcemy być blisko

Co ciekawe, cyfrowa codzienność wcale nie oznacza, że relacje rodzinne schodzą na dalszy plan. Wręcz przeciwnie. Aż 68 proc. badanych deklaruje, że najchętniej składa mamie życzenia osobiście. Taki kontakt wciąż wygrywa z SMS-em czy wiadomością wysłaną naprędce.

Jednocześnie komunikatory internetowe pozostają ważnym elementem codziennego kontaktu z rodzicami. Dla 46 proc. respondentów aplikacje takie jak WhatsApp czy Messenger są podstawowym sposobem komunikacji z rodziną.

Twix Harmoniser ma pomóc wyjść z opresji

Właśnie z myślą o tych wszystkich, którzy orientują się „trochę za późno”, marka Twix uruchomiła w Polsce Twix Harmoniser. To narzędzie wykorzystujące AI, działające bezpośrednio w aplikacji WhatsApp.

Pomysł jest prosty, ale dość nietypowy. Po zeskanowaniu kodu QR lub kliknięciu w link użytkownik dodaje Twix Harmoniser jako nowy kontakt. Następnie wystarczy nagrać wiadomość głosową – można ją powiedzieć albo nawet zaśpiewać – a system zamienia ją w harmonijnie brzmiący duet.

Twórcy narzędzia przekonują, że może ono pomóc nie tylko przy spóźnionych życzeniach z okazji Dnia Matki. Sprawdzi się również wtedy, gdy trudno dobrać odpowiednie słowa albo po prostu chce się rozładować niezręczną sytuację odrobiną humoru.

(Badanie zostało przeprowadzone przez Opinia24 w dniach 12–21 maja 2026 roku metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18–35 lat.).

Tekst sponsorowany