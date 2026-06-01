Radio ESKA uruchamia ESKA TOY STORY RADIO. Zabawki przejmują antenę przed premierą "Toy Story 5"

Dzień Dziecka to czas, kiedy wyobraźnia nie zna granic. Właśnie dlatego Radio ESKA przygotowało projekt, jakiego do tej pory nie było w polskich rozgłośniach radiowych. ESKA TOY STORY RADIO to internetowa stacja radiowa inspirowana uniwersum "Toy Story", która mogłaby funkcjonować wewnątrz pokoju dziecięcego.

Prezenterzy Radia ESKA wcielają się w role zabawek i relacjonują wydarzenia z ich perspektywy. Nadają spod łóżka, zza szafy czy z wnętrza pudełka na zabawki, ostrzegają przed sprzątaniem pokoju, informują o pojawieniu się człowieka i tworzą specjalne komunikaty dla innych zabawek. Wszystko w duchu humoru i przygód znanych z filmów Disney i Pixar.

W stacji pojawią się również reklamy skierowane wyłącznie do zabawek, alarmowe komunikaty oraz niestandardowe formy audio inspirowane światem "Toy Story". Projekt łączy muzykę, słuchowisko i kreatywny storytelling, tworząc doświadczenie, którego dotąd nie było na polskim rynku radiowym.

Pierwsza taka stacja w Polsce powstała z okazji premiery "Toy Story 5"

ESKA TOY STORY RADIO powstało z okazji premiery filmu "Toy Story 5" Disney i Pixar, który trafi do kin już 17 czerwca. Radio ESKA objęło produkcję patronatem medialnym, a sama stacja jest jednym z najbardziej niestandardowych przedsięwzięć audio przygotowanych z myślą o tej premierze.

To wyjątkowy projekt realizowany we współpracy z Disney Polska, który pozwala słuchaczom zajrzeć do świata dobrze znanego z kinowych ekranów i spojrzeć na codzienność oczami zabawek. Muzyczną podstawę stacji stanowią utwory znane z filmów Disney i Pixar, dzięki czemu klimat całego przedsięwzięcia pozostaje bliski uniwersum ukochanych bohaterów.

Prezenterzy ESKI zamienili się w zabawki

W projekt zaangażowali się prezenterzy Radia ESKA, w tym ekipa poranka – Jankes, Kama i Wiktor. Obok nich usłyszymy także Rafała Adamczaka, Michała Hanczaka, Michu Sobkowskiego, Antoninę Van Dessel, Kasię Węsierską, Łukasza Zduńczyka, Kingę Barygę, Matiego Fuczyłę, Agatę Brodaczewską oraz Pawła Bogaja.

Do projektu dołączyli również prezenterzy Radia ESKA2: Katarzyna Grodzka, Dawid Wajda, Artur Jarząbek i Kamil Kowalski.

Co więcej, Jankes, Kama i Wiktor nie tylko współtworzą ESKA TOY STORY RADIO, ale również wzięli udział w polskim dubbingu filmu "Toy Story 5". Ich głosy będzie można usłyszeć także w najnowszej części kinowego przeboju Disneya i Pixara.

Chudy, Buzz i Sztuciek? Ich głosy usłyszymy także na antenie!

ESKA TOY STORY RADIO wzbogacą również aktorzy związani z polską wersją językową filmu "Toy Story 5". W specjalnie przygotowanych materiałach audio pojawią się Robert Czebotar, czyli głos Chudego, Łukasz Nowicki – głos Buzza Astrala, a także Sebastian Perdek, który wciela się w postać Sztućka.

Za wyjątkową oprawę dźwiękową projektu odpowiada Maciej Woźnica, natomiast koordynacją przedsięwzięcia od strony programowej zajmuje się Dawid Furch.

To nie koniec niespodzianek dla fanów "Toy Story"

Na starcie stacji atrakcji nie zabraknie, ale to dopiero początek. W tygodniu premiery filmu "Toy Story 5" na antenie porannego pasma Radia ESKA pojawi się specjalny konkurs z nagrodami.

ESKA TOY STORY RADIO wystartuje 29 maja w aplikacji Radia ESKA oraz na eska.pl. Akcję wspiera Disney. Film "Toy Story 5" trafi wyłącznie do kin 17 czerwca.

