Maja Chwalińska wróciła do treningów. Tenisistka zrobiła dzieciom ogromną niespodziankę

Maja Chwalińska uporała się już z urazem odniesionym podczas tegorocznego Wimbledonu. Wówczas uległa Mananchayi Sawangkaew po trzysetowej walce w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju. Finalistka Rolanda Garrosa powróciła na kort, by w pocie czoła szykować się do następnych startów. Mimo bardzo napiętego grafiku, znalazła moment na przygotowanie fantastycznej niespodzianki dla najmłodszych.

Maja Chwalińska odwiedziła młodych sportowców z BKT Advantage

Tenisistka złożyła wizytę w swoim klubie BKT Advantage Bielsko-Biała. Władze ośrodka nie omieszkały podzielić się tym radosnym wydarzeniem w swoich kanałach społecznościowych, co spotkało się z dużym entuzjazmem kibiców.

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Pierwszy tydzień z l LETNIMI SZKÓŁKAMI TENISOWYMI | na kortach BKT Advantage za nami! Był to czas pełen sportowych emocji, świetnej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń😉 Każdy dzień wypełniony był treningami tenisowymi, zajęciami ogólnorozwojowymi oraz ciekawymi wycieczkami. W ostatnim dniu na uczestników czekała wspaniała niespodzianka - spotkanie i pamiątkowe zdjęcie z samą Mają Chwalińską

Gdzie wystąpi Maja Chwalińska? Plany na drugą część sezonu

Problemy zdrowotne wymusiły na Polce rezygnację ze startu w rumuńskich Jassach, gdzie miała rywalizować na nawierzchni ziemnej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy ją podczas turnieju w Hamburgu pod koniec lipca, choć oficjalne potwierdzenie jeszcze nie padło. Znamy za to harmonogram występów Chwalińskiej w Ameryce Północnej. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka zaprezentuje się w zmaganiach rangi WTA 1000 w Toronto i Cincinnati, a punktem kulminacyjnym będzie wielkoszlemowy US Open.

20 lipca - WTA 250 Hamburg (potencjalnie)

2 sierpnia - WTA 1000 Toronto

13 sierpnia - WTA 1000 Cincinnati

30 sierpnia - US Open