Nielegalna krajalnia tytoniu w powiecie zielonogórskim. Służby przejęły ponad tonę towaru

Wspólna akcja służb w powiecie zielonogórskim

Pod koniec czerwca 2026 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji w powiecie zielonogórskim. W operacji brali udział także przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Mundurowi sprawdzali prywatny teren, na którym według ich ustaleń mogła funkcjonować nielegalna krajalnia tytoniu. Podczas czynności funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w tym procederze.

Ponad tona tytoniu i maszyny do jego produkcji

W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na posesji funkcjonariusze odkryli ponad 770 kg suszu tytoniowego oraz przeszło 330 kg krajanki tytoniowej. Znaleziony towar nie posiadał wymaganych polskich znaków akcyzy, a jego łączna waga przekroczyła tonę. Na miejscu zabezpieczono również specjalistyczne urządzenia, w tym maszynę do cięcia suszu, bęben do suszenia, wentylatory oraz opryskiwacz ciśnieniowy. Wyposażenie to wskazuje, że miejsce było przygotowane do prowadzenia zorganizowanej produkcji nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Straty Skarbu Państwa i konsekwencje karne

Wstępne szacunki wskazują, że wprowadzenie zabezpieczonego towaru do obrotu na czarnym rynku naraziłoby Skarb Państwa na znaczne straty. Kwota niezapłaconych należności podatkowych mogłaby wynieść blisko 1,5 mln zł. Posiadanie, handel oraz przemyt wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy są klasyfikowane jako przestępstwa skarbowe. Za taką działalność grozi wysoka kara grzywny, a w przypadku dużej ilości nielegalnych wyrobów również kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Źródło: Policja.pl