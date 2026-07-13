Zatrzymanie pasera w Policach. Policjanci odzyskali mienie warte blisko 600 000 złotych

Przeszukanie garażu i zabezpieczenie samochodów

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Policach wraz z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Mierzynie przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania 50-letniego mężczyzny. W toku prowadzonych czynności mundurowi przeszukali pomieszczenia mieszkalne oraz garaż należący do podejrzanego. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili mienie pochodzące z przestępstwa i zabezpieczyli pięć pojazdów osobowych. Wartość odzyskanego mienia została oszacowana na blisko 600 000 złotych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Zatrzymany 50-latek usłyszał już zarzuty w sprawie o paserstwo, a sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, w którym spędzi najbliższe 2 miesiące. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia w ramach trwającego postępowania. Za popełniony czyn zabroniony podejrzanemu grozi teraz kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Policja.pl