Numerologia daty ślubu zdradza przyszłość małżeństwa. Sprawdź, co czeka wasz związek

• Oprócz wolnych terminów na sali weselnej to właśnie numerologia daty ślubu otwiera drogę do poznania przyszłości waszego małżeństwa.

• Proste równanie matematyczne na podstawie dnia złożenia przysięgi określa szanse na pełną harmonię, gorącą namiętność lub specyficzne trudności w relacji.

• Warto sprawdzić w numerologicznym horoskopie, czy wylosowana liczba ślubna gwarantuje związek idealny, czy też zwiastuje konieczność nieustannej pracy nad wspólnym życiem.

Numerologia daty ślubu a szczęśliwe małżeństwo. Co oznacza dzień ceremonii?

Przyszli małżonkowie przy wyborze terminu ceremonii zazwyczaj kierują się porą roku oraz wolnymi datami u muzyków i właścicieli wymarzonych sal weselnych. Ciepła i słoneczna aura jest najbardziej pożądana, ponieważ stanowi tradycyjnie dobrą wróżbę dla świeżo upieczonych małżonków. Okazuje się jednak, że ogromny wpływ na wspólne życie ma numerologia daty ślubu, która pozwala dokładnie przeanalizować charakter relacji dwojga ludzi oraz przewidzieć ich dalsze losy. Osoby noszące już obrączki mogą dzięki tej wiedzy znaleźć przepis na udane pożycie z partnerem. Z kolei narzeczeni, którzy dopiero organizują uroczystość, mają szansę na świadome dopasowanie terminu gwarantującego rodzinie szczęście przez długie lata. Każda cyfra dysponuje bowiem ukrytą mocą i przekazuje istotne wskazówki dotyczące ludzkiego losu. Zasada ta dotyczy również momentu zawarcia związku małżeńskiego, gdyż konkretny dzień wypowiedzenia sakramentalnego „Tak” w ogromnym stopniu kształtuje późniejsze relacje między partnerami.

Jak obliczyć numerologię daty ślubu? Sprawdź, jaką parą jesteście

Aby odkryć przyszłość swojego małżeństwa i sprawdzić jego charakterystykę w horoskopie numerologicznym, należy zsumować wszystkie cyfry z daty ceremonii. Przykładowo dla ślubu zawartego 31 sierpnia 2019 roku działanie wygląda następująco: 3+1+8+2+1+9=24, a po dalszym dodaniu 2+4 otrzymujemy wynik 6. W takim przypadku numerologiczną wibracją dnia zaślubin staje się właśnie szóstka.

Numerologia 1

Jedynka zwiastuje niezwykle stateczny i stabilny związek małżeński, który szybko stanie się obiektem zazdrości oraz podziwu w gronie znajomych. Partnerzy darzą się ogromnym wsparciem i gorącym uczuciem, tworząc przy tym bardzo oryginalną relację.

Numerologia 2

Wibracja dwójki przynosi parze równowagę, wzajemne przyciąganie, ciągły rozwój oraz życiową zgodę. Małżonkowie dzielą identyczne poglądy, pasje i dążą do tych samych celów. Taka konfiguracja pozwala stworzyć niezwykle udaną relację pełną sukcesów, w której nawet drobne sprzeczki ostatecznie zbliżają partnerów do siebie.

Numerologia 3

Związek pod wpływem trójki bywa regularnie wystawiany na poważne próby z powodu zazdrości i trudności z dochowaniem wierności. Mimo że małżonkowie będą ze sobą na ogół szczęśliwi, to widmo potencjalnej zdrady będzie stale ciążyć nad ich wspólnym życiem.

Numerologia 4

Małżeństwo czwórek przypomina prawdziwą huśtawkę nastrojów i skrajnych emocji, gdzie okresy sielanki przeplatają się z ostrymi awanturami. Partnerzy potrafią skakać sobie do oczu z najbardziej błahych powodów, ale jednocześnie przez wszystkie lata łączy ich niezwykle silna namiętność.

Numerologia 5

Piątka pozwala zbudować perfekcyjny układ dwóch całkowicie niezależnych, lecz jednocześnie nierozłącznych jednostek. Małżonkowie zapewniają sobie nawzajem ogromną przestrzeń osobistą, ale wspólnie tworzą ciepły dom i czują się w swoim towarzystwie wręcz znakomicie.

Numerologia 6

Para z wibracją sześć stanowi dla siebie spełnienie najskrytszych marzeń, a ich spotkanie jest dziełem samego przeznaczenia. Taka liczba gwarantuje małżonkom głębokie uczucie, życiową rozwagę, pełną harmonię oraz bardzo stabilną przyszłość.

Numerologia 7

Siódemki z reguły nie są zwolennikami instytucji małżeństwa i decydują się na ten krok wyłącznie z pobudek czysto praktycznych. Partnerzy darzą się ogromną miłością, ale przed ołtarzem stają głównie dla urzędowego dokumentu. W ich wspólnym życiu gości jednak radość, stabilizacja i harmonia, a sprzyjający los pomaga im wspólnie pokonywać wszelkie kryzysy.

Numerologia 8

Fundamentem miłości oraz więzi rodzinnych u ósemek jest precyzyjnie określony plan na wspólne życie. Ich małżeństwo opiera się na konsekwentnej realizacji założonych celów, której towarzyszy jednak mnóstwo spontaniczności i czystej radości. Raz podjęta decyzja o byciu razem pozostaje dla nich nieodwołalna bez względu na okoliczności.

Numerologia 9

Dziewiątki wszystkie życiowe działania podejmują ramię w ramię, nieustannie się przy tym wspierając. Małżonkowie razem dzielą zarówno wielkie radości, jak i trudne chwile. Partnerzy mogą na sobie bezgranicznie polegać nawet wtedy, gdy pierwsza romantyczna fascynacja z czasem nieco osłabnie.

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