Ekstraklasa. Wisła Płock gotowa na starcie z Motorem Lublin

Zmiana stylu gry Wisły Płock

Obecny szkoleniowiec płocczan, Adam Majewski, zdecydowanie odmienił oblicze zespołu. Drużyna przeszła transformację z defensywnego na ofensywny styl gry. Zmianie uległa również kadra zawodnicza, co sprawia, że w zespole pozostało niewiele śladów po poprzednim trenerze.

Co ciekawe, obecnym opiekunem Motoru Lublin jest Mariusz Misiura. To były szkoleniowiec Wisły Płock, z którą rozstał się po zakończeniu sezonu 2025/26. Fakt ten z pewnością dodaje piątkowemu spotkaniu dodatkowego smaczku.

"- Jesteśmy gotowi na różne scenariusze, chcemy powalczyć o punkty – powiedział PAP trener zespołu z Płocka Adam Majewski."

"- W czwartek mamy ostatni przed wyjazdem trening, potem obiad i jedziemy do Lublina. Przeprowadziliśmy już analizę gry rywala, jesteśmy przygotowani na kilka różnych scenariuszy - podkreślił."

Sytuacja kadrowa przed meczem

Sztab szkoleniowy gości dokładnie przeanalizował grę rywala z Lublina. Szczególną uwagę zwrócono na dwóch kluczowych graczy ofensywnych Motoru oraz Rony'ego Lopeza. Ten ostatni zdobył bramkę w wygranym 2:1 wyjazdowym starciu z Cracovią.

W zespole z Płocka zabraknie kilku ważnych ogniw. Na boisku nie pojawią się Jorge Jimenez, Adam Radwański oraz Dani Pacheco. Zagrożony pauzowaniem za kartki jest natomiast Jurica Prsir. Warto dodać, że nowym dyrektorem sportowym klubu został niedawno Piotr Burlikowski, którego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.