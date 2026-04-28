Zaskakujące wyniki ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami". Z programem pożegnał się Kacper Porębski

Agata Kulesza w jury "Tańca z Gwiazdami" i wielka improwizacja na parkiecie
Ćwierćfinałowa odsłona tanecznego show obfitowała w nieoczekiwane zwroty akcji. Za stołem jurorskim zabrakło tym razem Ewy Kasprzyk, a jej obowiązki przejęła Agata Kulesza, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem internautów komentujących program w sieci. Twórcy formatu postanowili dodatkowo utrudnić zadanie gwiazdom, wprowadzając konieczność pełnej improwizacji tuż przed występem. Uczestnicy dowiadywali się o przypisanym im stylu tanecznym dosłownie na moment przed wejściem na scenę, co znacząco podbiło stres i ożywiło rywalizację w studiu telewizyjnym.
Kacper Porębski opuszcza "Taniec z Gwiazdami". Sebastian Fabijański nowym liderem widzów
Kluczowym punktem wieczoru było ogłoszenie wyników decydujących o awansie do półfinału. Z formatem musiał pożegnać się Kacper Porębski, który na koniec odcinka znalazł się w strefie zagrożenia obok Pauliny Gałązki. Choć występy młodego uczestnika regularnie zbierały wysokie noty od sędziów, ostatecznie nie otrzymał on wystarczającego poparcia od telewidzów. Jego udział w walce o Kryształową Kulę zakończył się nieoczekiwanie tuż przed przedostatnim etapem telewizyjnej rywalizacji.
Przy okazji eliminacji na jaw wyszły nieoficjalne statystyki dotyczące sympatii głosujących. Jak donoszą dziennikarze serwisu Pudelek, najwięcej poparcia w tym tygodniu zgromadził Sebastian Fabijański, powracając tym samym na pierwsze miejsce w rankingu publiczności. Bezpośrednio za znanym aktorem uplasowali się Magdalena Boczarska oraz Piotr Kędzierski, natomiast czwartą lokatę zajął po podliczeniu głosów Gamou Fall.
Powyższe zestawienie znacząco różni się od wyników z zeszłego tygodnia, kiedy to tabela prezentowała się zgoła odmiennie. Tak gwałtowne zmiany na szczycie dobitnie udowadniają, że walka na parkiecie pozostaje niezwykle dynamiczna. Ostateczny układ sił w programie zależy w głównej mierze od zaangażowania fanów wysyłających wiadomości tekstowe w trakcie trwania emisji na żywo.
"Wczoraj na największe wsparcie mógł liczyć Sebastian Fabijański, faworyt widzów sprzed dwóch tygodni. Tuż za nim uplasowali się Magdalena Boczarska i Piotr Kędzierski, a na czwartym miejscu znalazł się Gamou Fall - mówi informator "Pudelka"."