MŚ 2026, otwarty trening Norwegii. Erling Haaland gwiazdą w USA, lecz jak zdobyć wejściówki?

Baza i terminy treningów Norwegii

Reprezentacja Norwegii podczas zbliżających się Mistrzostw Świata 2026 będzie miała swoją bazę treningową w Greensboro, położonym w Północnej Karolinie. Zajęcia odbędą się na miejscowym stadionie uniwersyteckim UNCG Soccer Stadium, który jest przystosowany do przyjęcia 3,5 tysiąca widzów. Obiekt jest gotowy na przyjęcie piłkarzy.

Jedyny otwarty trening dla publiczności zaplanowano na 10 czerwca. Chętni do obejrzenia drużyny Erlinga Haalanda mogą rejestrować się w celu zdobycia bezpłatnych biletów do 13 maja, a ich losowanie odbędzie się 22 maja. To wyjątkowa okazja dla fanów futbolu, aby zobaczyć zawodników na żywo.

"Jest to bez wątpienia efekt zainteresowania Erlingiem Haalandem, który w USA jest wyjątkowo popularny i ma status gwiazdy" - skomentował kanał norweskiej telewizji TV2.

Niespodziewane zainteresowanie Haalandem

Truls Daehlie, koordynator reprezentacji Norwegii na Mistrzostwa Świata, wyjaśnił, że zgodnie z wymogami FIFA każda drużyna jest zobowiązana do przeprowadzenia jednego otwartego treningu dla lokalnej społeczności. Ten wymóg jest standardową procedurą przed rozpoczęciem turnieju i pierwszym meczem.

Daehlie wyraził zdziwienie ogromnym zainteresowaniem Norwegią w 300-tysięcznym mieście, podkreślając panujący entuzjazm. Amerykanie nazywają Norwegię jedną z najlepszych drużyn świata, a otwarty trening określają jako rzadką i wyjątkową okazję. Popularność drużyny przerosła oczekiwania. Stadion w Greensboro jest znany norweskim działaczom, ponieważ trenowali tam piłkarze brazylijskiego Palmeiras, którzy byli zachwyceni murawą, co przełożyło się na jej identyczne położenie na własnym stadionie po powrocie.

Plan meczów Norwegii na MŚ

Reprezentacja Norwegii rozegra swoje mecze w fazie grupowej w trzech terminach. Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 czerwca w Bostonie, gdzie Norwegia zmierzy się z Irakiem. Następnie, 23 czerwca, drużyna zagra z Senegalem w New Jersey. Kluczowe starcia na amerykańskiej ziemi zaplanowano również na 26 czerwca, kiedy Norwegia ponownie w Bostonie spotka się z Francją.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.