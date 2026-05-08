Antosia Grobelna z Ropczyc zachwyciła w "The Voice Kids". Zaśpiewała wielki hit Whitney Houston

Blanka wybrała finalistów dziewiątej edycji "The Voice Kids"

Debiutująca na fotelu trenerskim Blanka może być niezwykle dumna ze swoich podopiecznych. Finałowe występy jej drużyny bez wątpienia zrobią ogromne wrażenie na telewidzach. Z grona osiemnaściorga utalentowanych wokalnie dzieci artystka wybrała trójkę, która zaprezentuje się w wielkim finale dziewiątej odsłony programu, a są to Antosia Grobelna, Ania Jankowska oraz Alan Lubiński.

W początkowym etapie finałowej rywalizacji każdy młody artysta zaśpiewa jedną piosenkę. Po tych występach Blanka wskaże tylko jednego uczestnika, który otrzyma przepustkę do ścisłego finału muzycznego talent show.

Nie przegap: Tribbs zaskoczył podczas finału "The Voice Kids". Po tym wyznaniu nie krył łez

Wielu widzów zastanawia się, czy ten ogromny zaszczyt przypadnie w udziale dwunastoletniej Antosi Grobelnej z Ropczyc. Ta młoda artystka wprawiła wszystkich w osłupienie swoją niezwykłą dojrzałością i unikalną barwą głosu podczas wykonywania kultowego przeboju "I Have Nothing" z repertuaru Whitney Houston.

"Cały czas nie dowierzam w to, co słyszę! Wow, miałem ciary przez cały utwór".

Takimi słowami niezwykły występ nastolatki podsumował juror programu "The Voice Kids", znany producent muzyczny Tribbs.

"Jesteś cudownym, skromnym aniołkiem. Wchodząc na scenę, przeistacza w coś nie z tej ziemi - to jest niesamowite. Jesteś odkryciem!"

Swojego ogromnego entuzjazmu i dumy z podopiecznej nie kryła również wykonawczyni hitu "Solo" i obecna trenerka dziewczynki, Blanka.

Warto zaznaczyć, że już w najbliższą sobotę punktualnie o godzinie 20:30 na antenie TVP2 oraz platformie TVP VOD dziewięcioro młodych wokalistów powalczy o tytuł Najlepszego Głosu dziewiątej edycji "The Voice Kids". Troje reprezentantów z drużyny każdego jurora zmierzy się w walce o profesjonalny kontrakt płytowy, nagrodę finansową w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych z przeznaczeniem na rozwój muzyczny, a także o prestiżową szansę reprezentowania Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior w 2026 roku.

Poznajcie bliżej drużynę Blanki: Ania Jankowska, Antosia Grobelna i Alan Lubiński

Trzynastoletnia Ania Jankowska to bardzo pogodna i obdarzona ogromną charyzmą nastolatka. Swoją przygodę z dźwiękami rozpoczęła już jako trzylatka i od tego momentu z uporem realizuje swoje plany o profesjonalnym śpiewaniu. Dziewczynka ukończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie gitary, a aktualnie samodzielnie tworzy muzykę z wykorzystaniem tego instrumentu oraz fortepianu. Scena to jej żywioł, co potwierdzają liczne sukcesy w konkursach wokalnych, recytatorskich i teatralnych. Jej codzienność urozmaica również malarstwo, szycie ubrań oraz akrobatyka.

Z kolei Antosia Grobelna to dwunastoletnia wokalistka o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu. Swoje wokalne umiejętności szlifuje od czwartego roku życia, równolegle ucząc się gry na fortepianie. Edukację muzyczną pobiera w Szkole Muzycznej I stopnia oraz Szkole Muzycznej Yamaha w rodzinnych Ropczycach. Poza sceną nastolatka pasjonuje się uwiecznianiem na fotografiach zabytków oraz otaczającej ją przyrody. Dziewczynka uwielbia zwierzęta, na co dzień opiekuje się trzema chomikami i czterema psami, a w przyszłości planuje założyć specjalne schronisko dla porzuconych czworonogów. Jej największym celem jest koncertowanie na międzynarodowych scenach i tworzenie wyjątkowej muzyki.

Trzeci finalista z ekipy Blanki, trzynastoletni Alan Lubiński, na co dzień mieszka w Izbicy Kujawskiej. Świat muzyki pochłonął go, gdy miał osiem lat i zaczął uczyć się gry na perkusji. Swoje umiejętności instrumentalne stale rozwija w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej „Sempre Cantabile” działającej w Topólce. Od dwóch lat pracuje również nad swoim wokalem w Studiu Vokal w rodzinnej miejscowości. W wolnym czasie nastolatek stawia na sport, szczególnie ceniąc sobie piłkę nożną oraz szybką jazdę na hulajnodze i rowerze. Lubi spędzać czas na zewnątrz i świetnie odnajduje się w działaniach zespołowych. To właśnie z branżą muzyczną wiąże swoje główne plany zawodowe na przyszłość.

Tak trenerki "The Voice Kids" zarabiały swoje pierwsze pieniądze!