Polak w teledysku Harry'ego Stylesa. Znacie go ze współpracy z Wieniawą

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-08 13:37

Harry Styles zaprezentował właśnie teledysk do swojego nowego singla "Dance No More", który promuje wydany w marcu album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". W tanecznym wideoklipie nie zabrakło polskiego akcentu. Jednym z tancerzy biorących udział w nagraniu jest Filip Dudkiewicz, znany ze współpracy z Julią Wieniawą.

Tancerz Wieniawy w klipie Harry'ego Stylesa
Julia Wieniawa od dawna stawia przede wszystkim na jakość. Artystka może pochwalić się współpracą z topowymi producentami muzycznymi, jak również tancerzami, którzy wpływają na jeszcze lepszy odbiór serwowanych przez nią show. Gwiazda, idąc śladem amerykańskich sław, dokonujących rewolucji na rynku koncertowym, traktuje występy na żywo w kategoriach spektakli audiowizualnych, łączących muzykę, taniec i wizualizacje. 

Tancerz Wieniawy pracuje z Harrym Stylesem

Wokalistka i aktorka ma w swoim zespole prawdziwych profesjonalistów. Bez wątpienia jednym z nich jest Filip Dudkiewicz - tancerz i choreograf, znany m.in. z bardzo tanecznego klipu Wieniawy do kawałka "Skoki w bok". Umiejętności Polaka zostały po raz kolejny docenione na rynku międzynarodowym. Dudkiewicz wystąpił w najnowszym teledysku Harry'ego Stylesa do piosenki "Dance No More". Dumna Julia Wieniawa skomentowała ten fakt na swoim Instagramie. 

Polak w teledysku Harry'ego Stylesa

Harry Styles zaprezentował teledysk do nowego singla, a ten narobił już sporo zamieszania. Wideo ukazało się na chwilę przed rozpoczęciem przez wokalistę trasy koncertowej "Together, together" i jest bardzo taneczne, śmiałe oraz hołdujące cielesności. W nagraniach wideoklipu udział wziął polski tancerz Filip Dudkiewicz, mający na swoim koncie współprace z wieloma polskimi wykonawcami, jak wspomniana Julia Wieniawa, bambi czy Blanka. 

Znana z bycia wspierającą swoich kolegów i koleżanki z branży Wieniawa skomentowała ten fakt na Instagramie. Artystka udostępniła fragment klipu i wyraziła dumę z osiągnięcia tancerza. 

OMG 🔥 Filipek @scamandros, którego na pewno kojarzycie z mojego @thewieniawas wystąpił w teledysku @harrystyles 🥹 ależ jestem dumna !!!! no nie mogę!!! Aaaaa!!!! - napisała. 

