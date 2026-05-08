Polak w teledysku Harry'ego Stylesa. Znacie go ze współpracy z Wieniawą

Julia Wieniawa od dawna stawia przede wszystkim na jakość. Artystka może pochwalić się współpracą z topowymi producentami muzycznymi, jak również tancerzami, którzy wpływają na jeszcze lepszy odbiór serwowanych przez nią show. Gwiazda, idąc śladem amerykańskich sław, dokonujących rewolucji na rynku koncertowym, traktuje występy na żywo w kategoriach spektakli audiowizualnych, łączących muzykę, taniec i wizualizacje.

Wokalistka i aktorka ma w swoim zespole prawdziwych profesjonalistów. Bez wątpienia jednym z nich jest Filip Dudkiewicz - tancerz i choreograf, znany m.in. z bardzo tanecznego klipu Wieniawy do kawałka "Skoki w bok". Umiejętności Polaka zostały po raz kolejny docenione na rynku międzynarodowym. Dudkiewicz wystąpił w najnowszym teledysku Harry'ego Stylesa do piosenki "Dance No More". Dumna Julia Wieniawa skomentowała ten fakt na swoim Instagramie.

Harry Styles zaprezentował teledysk do nowego singla, a ten narobił już sporo zamieszania. Wideo ukazało się na chwilę przed rozpoczęciem przez wokalistę trasy koncertowej "Together, together" i jest bardzo taneczne, śmiałe oraz hołdujące cielesności. W nagraniach wideoklipu udział wziął polski tancerz Filip Dudkiewicz, mający na swoim koncie współprace z wieloma polskimi wykonawcami, jak wspomniana Julia Wieniawa, bambi czy Blanka.

Znana z bycia wspierającą swoich kolegów i koleżanki z branży Wieniawa skomentowała ten fakt na Instagramie. Artystka udostępniła fragment klipu i wyraziła dumę z osiągnięcia tancerza.

OMG 🔥 Filipek @scamandros, którego na pewno kojarzycie z mojego @thewieniawas wystąpił w teledysku @harrystyles 🥹 ależ jestem dumna !!!! no nie mogę!!! Aaaaa!!!! - napisała.