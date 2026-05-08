Słowniczek prawdziwego eurofana. Reżimowe kozaczki zachwycą podczas stagingu

Eurowizja - o co chodzi?

Do 2026 roku zorganizowano 70 edycji tego widowiska, co czyni go jednym z najdłużej emitowanych programów telewizyjnych na świecie. Eurowizja to nie tylko muzyka, ale też ogromne show, duma narodowa i platforma promocji różnorodności kulturowej. Głównym celem było zjednoczenie powojennej Europy poprzez wspólną rozrywkę i przetestowanie możliwości transmisji telewizyjnej na żywo. Konkurs Piosenki Eurowizji narodził się w 1956 roku z inicjatywy Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Kraje członkowskie EBU wystawiają po jednym utworze, który jest prezentowany na żywo. O zwycięstwie decyduje suma punktów od profesjonalnych jurorów oraz widzów głosujących w systemie televotingu. Pierwsza edycja odbyła się w szwajcarskim Lugano. Wygrana zapewnia prawo do organizacji kolejnego konkursu, co dla kraju gospodarza jest prestiżową okazją do światowej promocji. Zasady są proste.

Te słówka są związane z Eurowizją

Są też słowa związane stricte z Eurowizją i występami. Już je wyjaśniamy!

Oto Twoja eurowizyjna encyklopedia ułożona w porządku alfabetycznym:

Baptystka – Sacha Jean-Baptiste, znana choreografka i producentka występów.

Cud architektury – budynek TVP znajdujący się przy Woronicza. Powstało to przy preselekcjach, które odbywały się w holu telewizji. Wtedy też były wielokrotne ujęcia właśnie na siedzibę TVP.

Entry joke – piosenka żartobliwa, która w swoim założeniu ma bawić.

FiK – Festivali i Këngës, albański festiwal muzyczny. Odbywają się one przed świętami Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że poniekąd otwiera sezon preselekcyjny.

Flopiara – osoba, która jest regularnie faworyzowana przez fanów i np. typowana przez bukmacherów do wysokiego miejsca. Ostatecznie zajmuje niskie miejsce lub nawet nie awansuje do finału.

Green room – miejsce, gdzie uczestnicy wraz z delegacjami mogą odpocząć w trakcie konkursu. Podczas Eurowizji są tzw. przebitki na to miejsce, ponieważ znajduje się tam zazwyczaj jeden z prowadzących. Wtedy zagaduje on uczestników o różne rzeczy – nie tylko występy, ale również prywatne rzeczy.

Kakao – pieszczołiwa nazwa dla portugalskiego festiwalu Festival da Canção.

Melfest – skrócona nazwa szwedzkiego festiwalu i preselekcji, Melodifestivalen.

Nagroda Barbary Dex – plebiscyt, podczas którego wybierany jest najgorzej ubrany uczestnik Eurowizji.

Nagroda Szpaka – przyznawana artyście, który miał największą różnicę punktową między głosami jury a widzów (wzięła się od Michała Szpaka – artysta zajął bardzo wysokie miejsce u widzów, a niskie u jury).

Nakładki – to je zobaczysz w telewizji, czyli specjalne efekty wizualne. Możesz je pamiętać z występu Blanki podczas Eurowizji 2024.

OGAE – Ogólna Organizacja Miłośników Eurowizji. Często oni mają swoje osobne głosowania na poszczególne piosenki.

Parada Flag – jest ona widoczna podczas Wielkiego Finału Eurowizji. Wtedy uczestnicy przechodzą przez całą scenę ze swoimi narodowymi flagami.

Personki – Ylva and Linda Persson, siostry tworzące muzykę dla wielu eurowizyjnych wokalistów i zespołów.

Preparties – występy przedeurowizyjne. To wtedy fani mogą poznać artystów konkretnego konkursu. Śpiewają oni podczas tych imprez swoje piosenki. Popularne są w Barcelonie, Madrycie, Amsterdamie i Londynie.

Preselekcje – eliminacje do konkursu. To podczas nich poszczególne kraje wybierają swoich reprezentantów. Niektóre państwa prowadzą je od lat w formie ogromnych festiwali, jak Melodifestivalen.

Próba jurorska – próba, podczas której występ oceniają jury. Jest ona przed półfinałem. Można na nią kupić bilet, są nawet tańsze niż na sam konkurs.

Przyjacielskie głosowanie – odbywa się ono podczas głosowania jury. To wymiana punktów między zaprzyjaźnionymi krajami np. nordyckimi, bałtyckimi czy Cyprem a Grecją. Dzieje się to przez zawiłości nie tylko historyczne, ale również relacje sąsiedzkie czy powiązania polityczne.

Recap – to skrót piosenek. Często puszczany po wszystkich występach, aby widzowie mogli sobie przypomnieć utwory biorące udział w głosowaniu.

Reżimowe kozaczki – bardzo wysokie kozaki, które nie zawsze muszą wyglądać tandetnie. Zapoczątkowała je Zena z Białorusi w 2019 roku (telewizja zrobiła wtedy preselekcje, aby tylko ona wygrała, dlatego też ogłoszono ją faworytką reżimu).

Rozdwojenie jaźni – występ, gdzie oprócz wykonawcy, na wizualizacjach pojawia się wielokrotnie też twarz danego muzyka.

Staging – występ na scenie. Składa się na niego nie tylko scenografia, ale również nakładki, choreografie, wokalista, zespoły i wszelkie wizualizacje.

Topka – ranking piosenek u eurofanów.

Winner alert – uczucie, gdy podczas usłyszenia piosenki/zobaczenia występu wiesz, że ten utwór wygra konkurs.

Wizjoner – osoba produkująca występ reprezentanta, czyli ujęcia, scenografię i stroje. Często tak się mówi też w kontekście Konrada Smugi.

Na przestrzeni lat można śmiało powiedzieć, że fani Eurowizji utworzyli swój własny slang. Przy komentowaniu niektórych występów posługują się oni specjalistycznym słownictwem, które nie każdy rozumie. Dlatego przychodzimy wam z pomocą!

Te słówka urozmaicą oglądanie Eurowizji

Bangier – piosenka, którą będziesz słuchał przez dłuższy czas.

Bejba – pseudonim Blanki. Dalej używany pieszczotliwie przez fanów nawet w kontekście Polski.

BIG 5 – wbrew powszechnemu myśleniu, TO NIE SĄ KRAJE ZAŁOŻYCIELSKIE, tylko takie, które płacą największe składki członkowskie: Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy.

Bop – to jest taneczny hit, który porwie cię do tańca.

Dupotrząs – piosenka taneczna, do której bioderka same się ruszają.

Eurofan – po prostu fan Eurowizji.

Guilty pleasure – piosenka często nie za dobra, ale „buja”. Wstydzimy się przyznawać, że nam się podoba.

Iconic – słowo zapożyczone z języka angielskiego. Jest to osoba lub piosenka niespotykana i jedyna w swoim rodzaju. Prawdziwa ikona!

Lambadziara – kobieta, która wygląda dosyć wyzywająco. Występuje do piosenki bardzo tanecznej, gdzie ważna jest muzyka i seksapil. Lambadziara nie zawsze musi umieć śpiewać. Jej fani na to nie do końca patrzą.

Ładny Pan – przystojny wokalista lub tancerz, na którego lubimy patrzeć.

Mołdowa – po prostu Mołdawia. Artur Orzech często się przejęzycza i tak nazywa właśnie Mołdawię.

Oczman – żartobliwy pseudonim Krystiana Ochmana. Powstał przez przejęzyczenie brytyjskiego dziennikarza.

Overrated – piosenka przeceniona, np. gdy otrzymała zbyt wysokie miejsce.

Piesa – skrót od piosenki. Kiedyś kojarzone z Bałkanami, obecnie z całym konkursem.Spadochroniarz – osoba, która startowała kilka lat w jednych preselekcjach, nie dostała się i postanowiła pojechać z innego kraju.

Szempli – pseudonim Alicji Szemplińskiej.

Underrated – piosenka niedoceniana.

Wściekła Baba – osoba, która ma mocno wyrazisty strój i makijaż, a do tego krzykliwy sposób śpiewania (wygląda, jakby była cały czas wściekła).

