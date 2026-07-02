Zmarła Anna Dawson. Gwiazda serialu "Co ludzie powiedzą" miała 88 lat

Ostatnie lata swojego życia aktorka znana z produkcji "Co ludzie powiedzą" spędziła w Nowej Zelandii i to właśnie tamtejsza wspólnota parafialna przekazała tragiczne wieści. Przedstawiciele anglikańskiego kościoła Christ Church w miejscowości Kororāreka Russell opublikowali w mediach społecznościowych wzruszający wpis, w którym pożegnali wieloletnią członkinię swojej lokalnej społeczności. Z udostępnionego komunikatu dowiadujemy się, że Anna Boulter, posługująca się po ślubie nazwiskiem męża, odeszła w spokoju w sobotę 27 czerwca.

Anna Dawson z "Co ludzie powiedzą" nie żyje. Aktorka zmagała się ze stratą męża

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci niezwykle cenionej członkini naszej społeczności, byłej aktorki Anny Boulter

Takie właśnie słowa znalazły się w oficjalnym oświadczeniu, które opublikowała nowozelandzka parafia. Minione miesiące były dla brytyjskiej artystki wyjątkowo trudnym i bolesnym okresem. W grudniu zeszłego roku kobieta musiała pożegnać swojego męża, z którym dzieliła życie przez długie lata. Niestety, teraz jej rodzina opłakuje kolejną ogromną stratę. Śmierć Dawson zbiegła się w czasie z odejściem innej wielkiej gwiazdy, z którą widzowie kojarzyli ją od dekad. W październiku minionego roku w wieku 96 lat zmarła Patricia Routledge, niezapomniana odtwórczyni roli Hiacynty Bukiet.

Wioletta z "Co ludzie powiedzą" miała mercedesa i miejsce na kucyka. Widzowie ją uwielbiali

Anna Dawson grała w "Co ludzie powiedzą" rolę drugoplanową, jednak jej kreacja aktorska na zawsze zapisała się w pamięci miłośników brytyjskiego humoru. Wcielała się w Wiolettę, czyli młodszą siostrę Hiacynty, która z ogromną dumą chwaliła się krewną podczas swoich niekończących się rozmów telefonicznych. To właśnie z tych pogawędek fani wielokrotnie dowiadywali się, że siostra posiada luksusowego mercedesa, saunę, a także obszerną stajnię z miejscem na kucyka.

Przez wiele odcinków postać Wioletty funkcjonowała wyłącznie w opowieściach snutych przez Hiacyntę, stając się w pewnym sensie osobą na wskroś legendarną. Kiedy ostatecznie twórcy zdecydowali się wprowadzić ją na ekran, Anna Dawson natychmiast zaprezentowała swój wybitny warsztat komediowy i zdobyła serca publiczności.

Koniec pewnej epoki dla fanów serialu "Co ludzie powiedzą"

Brytyjski sitcom "Co ludzie powiedzą" przez dekady przyciągał przed ekrany miliony widzów na całym świecie, ostatecznie zyskując miano telewizyjnego fenomenu. Charakterystyczni bohaterowie na stałe przeniknęli do współczesnej popkultury, a wśród nich zaszczytne miejsce zajęła uwielbiana przez wszystkich Wioletta.

Odejście wybitnej aktorki to bez wątpienia definitywny koniec ważnego rozdziału w historii tej kultowej produkcji. Publiczność zapamięta ją przede wszystkim jako charyzmatyczną Wiolettę, która swoimi występami bawiła do łez i stanowiła nieodłączny element jednej z najlepszych komedii w dziejach telewizji.

Warto również wspomnieć o innej legendzie polskiej sceny, o której rozpisują się media. Seweryn Krajewski postanowił ułożyć sobie życie całkowicie z dala od ojczyzny, a fani legendarnego muzyka nieustannie zastanawiają się, co obecnie dzieje się z ich idolem.

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