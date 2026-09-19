Zjawiskowa Bianka u boku Filipa Chajzera. Suknia panny młodej i biżuteria robią ogromne wrażenie

Żona Filipa Chajzera zachwyciła w klasycznej kreacji

Przez długi czas informacje na temat ślubu Filipa Chajzera i Bianki były owiane tajemnicą, choć para co jakiś czas zdradzała drobne szczegóły nadchodzącego wydarzenia. Ostatecznie zakochani wzięli ślub 19 września 2026 roku w jednym z krakowskich kościołów. Uwagę zwracała przede wszystkim stylizacja panny młodej. Bianka zdecydowała się na białą, dopasowaną suknię z hiszpańskim dekoltem odsłaniającym ramiona, której dół w kształcie rybki ozdobiono rozcięciem. Uzupełnieniem eleganckiej całości był długi welon oraz wyjątkowa biżuteria, w tym rzucający się w oczy pierścionek połączony z bransoletką.

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Dziennikarz aktywnie uczestniczył w organizacji wesela

Od wielu tygodni temat ślubnych przygotowań Filipa Chajzera i Bianki nie znikał z nagłówków portali plotkarskich. Prezenter wielokrotnie zaznaczał, że sam zaangażował się w dopracowywanie każdego elementu ceremonii, podchodząc do zadania z dużym entuzjazmem.

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Zostałem swoją własną wedding-plannerką. Bo tak jak byłem reporterem bardzo zaangażowanym w swoją pracę, tak jak robię wesele, to jestem bardzo w tym. Wszystko jest dopięte

– wyznał Filip Chajzer w wywiadzie dla serwisu Telemagazyn.

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Szybki finał burzliwego związku Filipa Chajzera i Bianki

Ceremonia była podsumowaniem niezwykle błyskawicznego rozwoju relacji, ponieważ para poznała się na początku roku, a zaledwie kilka miesięcy później doszło do zaręczyn. Kiedy nowożeńcy stanęli przed ołtarzem, wzrok przyciągały nie tylko ich obrączki, ale też stroje, w których Filip zaprezentował się w pasiastym garniturze, a jego wybranka w podkreślającej sylwetkę białej sukni.

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