ME siatkarzy. Szymon Jakubiszak blisko końca kariery?

Trudna droga do kadry seniorów

Szymon Jakubiszak należał do złotego rocznika młodzieżowej kadry, która triumfowała w mistrzostwach świata i Europy. Jednak jego ścieżka do reprezentacji seniorów była dłuższa i pełna wyzwań. Dopiero zmiana pozycji i odpowiedni moment pozwoliły mu na stałe dołączyć do czołowej ekipy na najważniejszych turniejach.

Sukcesy w młodzieżowej kadrze, w tym m.in. wspólnie z Jakubem Kochanowskim czy Tomaszem Fornalem, nie przełożyły się od razu na regularną obecność wśród seniorów. Zaskakująca zmiana roli na boisku przyniosła oczekiwany rezultat. Obecnie bierze czynny udział w najważniejszych rozgrywkach europejskich.

- Myślę, że nieważne kto byłby na naszym miejscu, by się z tego cieszył. Ja się ogromnie cieszę. Z każdej okazji trzeba czerpać. Fajne doświadczenie pojechać na mistrzostwa Europy. To jest mój pierwszy raz. Jest duża rywalizacja, tak że to zawsze bardziej cieszy - przyznał Jakubiszak.

Od przyjęcia do sukcesów na środku

Kluczowa zmiana pozycji z przyjmującego na środkowego umożliwiła Jakubiszakowi zaistnienie w dorosłej siatkówce. Zawodnik ten sam inicjował tę zmianę w obliczu kryzysu kadrowego. Przejście okazało się jego sportowym ratunkiem i dało drugie życie jego karierze.

Mimo ogromnej konkurencji w zespole, zdołał wywalczyć pewne miejsce w wyjściowym składzie, pokazując, że można dojść do poziomu reprezentacyjnego w różnym wieku. W bieżącym sezonie, uczestnicząc w wygranym awansie Polski w ME, znacząco przyczynia się do sukcesów polskiej kadry.