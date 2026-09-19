Turniej WTA w Guadalajarze. Znamy finalistki

Kto zagra w finale?

Amerykańskie tenisistki Iva Jovic i Peyton Stearns zmierzą się w finale turnieju WTA 500. Zmagania w meksykańskiej Guadalajarze powoli dobiegają końca.

W półfinale Iva Jovic wygrała z Hiszpanką Cristiną Bucsą 6:4, 6:1. Peyton Stearns pokonała z kolei 7:6 (9-7), 6:2 Rosjankę Ludmiłę Samsonową. Obie Amerykanki pokazały świetną formę w drodze do decydującego starcia.

Jovic pogromczynią Fręch

W ćwierćfinale Iva Jovic wyeliminowała reprezentantkę Polski, Magdalenę Fręch, wygrywając pewnie 6:2, 6:1. Polka uległa Amerykance także w 1. rundzie niedawnego US Open, co potwierdza trudność tego zestawienia dla łodzianki.

Magdalena Fręch triumfując w Guadalajarze w 2024 roku odniosła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. W poprzednim sezonie polska tenisistka również dotarła do ćwierćfinału tej meksykańskiej imprezy.