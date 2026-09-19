Ten kwiat pochłonie wilgoć jak gąbka. Pozbędziesz się zaparowanych okien i pleśni

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-19 12:16

Jesienią i zimą powraca uciążliwy problem wilgoci, który nie tylko psuje estetykę mieszkań, ale też szkodzi naszemu zdrowiu. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy przed groźną pleśnią. Na szczęście istnieje prosty, naturalny sposób na obniżenie poziomu wilgotności – wystarczy postawić na parapecie odpowiednią roślinę, która działa niczym żywy osuszacz powietrza.

Zaparowane okna
Autor: Druv/ Getty Images Warto pamiętać, że współczesne domy są znacznie bardziej szczelne niż budynki wznoszone kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Nowoczesne okna, ocieplenie i szczelne przegrody sprawiają, że bez sprawnej wentylacji problem wilgoci i zanieczyszczonego powietrza narasta znacznie szybciej. Gdy zabraknie rekupracji, okna mogą parować.

Przyczyny wilgoci w domu i jej wpływ na zdrowie

Zbyt wysoka wilgotność w domach to powszechny problem, szczególnie jesienią i zimą, spowodowany różnicami temperatur i zwiększonymi opadami. Chłodniejsze szyby w kontakcie z ciepłym, wilgotnym powietrzem tworzą idealne warunki do powstawania pary wodnej. Zaparowane okna to wyraźny sygnał ostrzegawczy, że mikroklimat w naszym mieszkaniu odbiega od normy, co może prowadzić do rozwoju groźnej pleśni i grzybów. Optymalny poziom wilgotności powinien oscylować w granicach 40-60 procent. Warto wiedzieć, że istnieje niezwykła roślina, która potrafi skutecznie wchłaniać nadmiar wody, a dodatkowo oczyszczać powietrze z toksyn, poprawiając jakość naszego życia.

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Problem nadmiernej wilgoci często daje o sobie znać w chłodniejszych miesiącach. Spadek temperatur na zewnątrz sprawia, że ramy okienne się ochładzają, a kontakt z cieplejszym powietrzem wewnątrz tworzy tzw. punkty rosy. Zjawisko to nasilają jesienne deszcze i zimowe opady śniegu, podnosząc ogólną wilgotność w pomieszczeniach. Specjaliści podkreślają, że zdrowy poziom wilgotności wynosi od 40 do 60 procent. Zbyt suche powietrze podrażnia drogi oddechowe i szkodzi roślinom doniczkowym, natomiast wilgotność przekraczająca 60 procent sprzyja chorobom układu oddechowego, zaostrza objawy astmy i stwarza idealne środowisko dla rozwoju pleśni. To właśnie zarodniki pleśni, pojawiające się na ścianach, uszczelkach okiennych, a nawet dywanach, stanowią największe zagrożenie dla naszego zdrowia.

Zauważalna rano rosa na szybach to wyraźny sygnał alarmowy, świadczący o zbyt wysokiej wilgotności powietrza. W skrajnych przypadkach niezbędna może okazać się pomoc profesjonalistów i użycie specjalistycznych osuszaczy, jednak przy mniejszych problemach warto sięgnąć po sprawdzone domowe metody. Przed zakupem drogich urządzeń, spróbuj wykorzystać naturalne właściwości roślin doniczkowych, takich jak skrzydłokwiat, który jest prawdziwym ekspertem w pochłanianiu wilgoci. Ta wyjątkowa roślina nie tylko reguluje mikroklimat, redukując ilość pary wodnej, ale również skutecznie usuwa z powietrza szkodliwe substancje, np. benzen i ksylen. Warto również zwrócić uwagę na inne rośliny o podobnych właściwościach, m.in. sansewierię (wężownicę), paprocie, bluszcz pospolity czy palmę arekę. Poprzez proces transpiracji, aktywnie pobierają one wodę z otoczenia, pomagając utrzymać odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach.

Rozwiązanie problemu wysokiej wilgotności wymaga kompleksowego podejścia. Sam skrzydłokwiat na parapecie to niestety za mało, by całkowicie pozbyć się zaparowanych okien. Z pomocą przyjdą również domowe pochłaniacze wilgoci, które łatwo wykonasz z surowego ryżu lub sody oczyszczonej. Niezbędnym elementem walki z wilgocią jest także regularne wietrzenie pomieszczeń. Prawidłowa cyrkulacja powietrza skutecznie zapobiega gromadzeniu się nadmiaru pary wodnej.

Nie możemy zapominać o codziennych nawykach, które znacząco wpływają na poziom wilgotności w naszych domach. Suszenie prania wewnątrz mieszkania, długie gorące kąpiele bez włączonej wentylacji czy intensywne gotowanie bez okapu to najczęstsze przyczyny powstawania nadmiaru pary wodnej. Aby zminimalizować ryzyko kondensacji i rozwoju pleśni, staraj się ograniczać te czynności lub zawsze dbać o odpowiednią wentylację w ich trakcie.

Mokra ściana - wilgoć w domu? Pogotowie Budowlane Muratora

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