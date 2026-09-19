Zamiast biurka w redakcji wybrał scenę. Piotr Gumulec mógł mieć zupełnie inny zawód

Piotr Gumulec zdradza kulisy wyboru ścieżki zawodowej. Czy żałuje porzucenia dziennikarstwa?

Piotr Gumulec jest kojarzony przez widzów przede wszystkim z występów kabaretowych. Jak się okazuje, początkowo planował zostać dziennikarzem sportowym i podjął w tym kierunku odpowiednie studia. W rozmowie z "Super Expressem" komik wrócił pamięcią do czasów studenckich i wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na karierę na scenie. Stwierdził, że zajęcia na uczelni nie wypełniały całego jego czasu, co pozwoliło mu na rozwijanie pasji do kabaretu oraz nawiązywanie relacji towarzyskich.

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Dylemat Piotra Gumulca. Miał szansę na karierę dziennikarza sportowego

Obecnie Piotr Gumulec podchodzi do studiów dziennikarskich z dystansem. Uważa, że warsztat w tej branży zdobywa się wyłącznie poprzez praktyczne działanie.

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Nie ma się czym chwalić, to mówię do wszystkich rodziców, których dzieci wybierają się na dziennikarstwo i myślą, że to jest kierunek, który coś da. Dziennikarstwa się nie studiuje, moi drodzy, dziennikarstwo - trzeba iść do redakcji, usiąść przy biurku i po prostu pracować, koniec kropka - powiedział "Super Expressowi".

Mimo to, komik ciepło wspomina czas spędzony na uczelni. Przyznaje, że elastyczny grafik zajęć dał mu przestrzeń na budowanie relacji międzyludzkich i angażowanie się w projekty kabaretowe.

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Jestem po dziennikarstwie, to był bardzo, bardzo ciekawy okres, bo miałem bardzo dużo czasu na bardzo bogate życie towarzyskie i też dlatego zająłem się w tym czasie kabaretem, ponieważ miałem dużo czasu - wyznał.

Jego dziennikarskie aspiracje nabrały realnych kształtów podczas pracy we wrocławskim oddziale "Gazety Wyborczej". To właśnie tam został postawiony przed wyborem, który zaważył na jego dalszych losach.

W pewnym momencie musiałem zdecydować, czy chcę być dziennikarzem sportowym. Byłem w redakcji "Gazety Wyborczej" we Wrocławiu i szef przeszedł i powiedział: no, albo jedziesz na festiwal kabaretowy, albo jedziesz na mecz relacjonować. No i wybrałem wtedy, że jadę na ten festiwal i już się tej decyzji trzymałem - zdradził.

Dziś komik przyznaje, że czasami zastanawia się nad tym, co by było, gdyby wówczas podjął inną decyzję.

Czasem żałuję, bo chciałbym skomentować jakiś mecz, bo to takie marzenie z dzieciństwa, ale lubię scenę, lubię ludzi, lubię kontakt z ludźmi, więc nie żałuję - powiedział.

Rozmawiała Julita Buczek.