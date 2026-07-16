Britney Spears pochwaliła się przyszłą synową. Tak wygląda wybranka jej syna

W tym roku mija dziesięć lat od premiery ostatniej płyty Britney Spears. Artystka nie zniknęła jednak z medialnego radaru. Dziś, zamiast udzielać wywiadów, komunikuje się z odbiorcami za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie z Instagrama wiemy, że księżniczka popu odnowiła relacje ze swoimi dwoma dorosłymi synami: Seanem Prestonem i Jaydenem Jamesem, owocami jej małżeństwa z tancerzem i DJ-em Kevinem Federlinem. Warto wspomnieć, że młodszy z nich był zwolennikiem kurateli, jaką nad Britney sprawował jej ojciec, a jego dziadek - Jamie Spears.

Synowie Britney są już dorośli

Kilka tygodni temu bracia Federline zadebiutowali w świecie modelingu. Obaj wzięli udział w paryskim Tygodniu Mody, jako modele podczas pokazu marki Vetements. Jak zdradzili, mogli liczyć na wsparcie ze strony nieobecnej na wydarzeniu matki.

O mój Boże, tak bardzo się stresowała. Po prostu się o nas troszczyła i upewniała, czy to jest dokładnie to, co naprawdę chcemy robić - wyznał Jayden w wywiadzie dla "Vogue".

Teraz przyszedł czas na kolejny ważny krok w odbudowywaniu relacji matki z synami. Jayden James przedstawił Britney swoją ukochaną. Dziewczyna musiała zrobić dobre wrażenie na 43-latce. Spears kazała jej bowiem zapozować do zdjęcia we własnym kapeluszu.

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Britney Spears poznała przyszłą synową

Trudno przewidzieć, czy Britney Spears zdecyduje się kiedyś wrócić na scenę. Dla artystki priorytetem jest odbudowanie relacji z ukochanymi synami. Wszystko wskazuje na to, że powoli im się to udaje. Za pośrednictwem Instagrama piosenkarka pochwaliła się zdjęciem młodszej pociechy i jego wybranki. Jak zdradziła w opisie do posta, kapelusz, w którym widzimy dziewczynę Jaydena Jamesa, należy do niej.