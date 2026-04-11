Kamil Nożyński i Izabela Skierska są parą? Aktor się zarumienił i wypalił o chemii z partnerką

Chemia między Kamilem Nożyńskim a Izabelą Skierską w "Tańcu z Gwiazdami"

Kamil Nożyński od samego początku zrezygnował z chłodnego profesjonalizmu na rzecz okazywania prawdziwych emocji. Aktor otwarcie i z ogromną sympatią wypowiadał się o swojej instruktorce, a dowodem jego ogromnego zaangażowania okazał się specjalnie skomponowany dla niej utwór. Piosenkę zaprezentowano podczas jednego z wydań na żywo, co nadało całej sytuacji wyjątkowo intymnego i romantycznego charakteru.

Po tym wydarzeniu sympatycy formatu zaczęli bacznie obserwować zachowanie duetu, doszukując się kolejnych znaków. Wręczanie bukietów, propozycje wspólnych wyjść oraz dwuznaczne wypowiedzi artysty sprawiły, że internauci nieustannie spekulują, czy telewizyjna relacja przerodziła się w prawdziwe uczucie do atrakcyjnej tancerki.

Maciej Kurzajewski wypytuje Kamila Nożyńskiego o miłość

Temat ten został bezlitośnie poruszony podczas nagrania podcastu "Serio?". Prowadzący dyskusję Maciej Kurzajewski szybko porzucił muzyczne dygresje i przeszedł do najbardziej nurtującej kwestii, pytając wprost o relację z Izabelą Skierską.

Ludzie piszą piosenki, bo się zakochują, robią to z miłości. Ja wprost cię pytam: czy jesteście razem? Czy jesteś zakochany? Czy jesteście parą? Bo cały czas są jakieś takie niedomówienia.

Uczestnik tanecznego show starał się zręcznie zmienić temat na kwestie artystyczne, jednak doświadczony prezenter nie dawał za wygraną. Przyciśnięty do muru Kamil Nożyński oblał się rumieńcem i w końcu udzielił wymijającej, ale intrygującej odpowiedzi.

Zdecydowanie jest chemia między nami. I dalej może nie będę w to brnąć, ale na pewno taniec i ten program zbliża ludzi. A jeżeli ktoś nadaje na podobnych falach, to myślę, że tym bardziej.

Tak skomentował sprawę sam Kamil Nożyński. Gdy w dalszej części wywiadu gospodarz zaczął analizować słowa piosenki, a zwłaszcza fragment o "mieszaniu w głowie", gwiazdor postanowił utrzymać aurę tajemniczości wokół swojego życia prywatnego.

Myślę, że najlepiej zostawić słuchaczowi zdolność interpretacji. A takie otwarte furtki są ciekawsze, prawda? Ale taniec i rozmowa potrafią zbliżyć.

Czy Kamil Nożyński i Izabela Skierska ogłoszą związek?

Telewizyjny parkiet w obecnej odsłonie formatu połączył już serca influencerki Natsu oraz Wojciecha Kuciny, którzy oficjalnie potwierdzili swój status. Nawiązując do tej sytuacji, Maciej Kurzajewski z dozą humoru dopytywał, czy fani mogą spodziewać się podobnego finału w przypadku aktora i jego partnerki.

W rozmowie padły nawet żarty dotyczące ewentualnych relacji ze wspólnych poranków czy hucznego ogłoszenia miłości tuż po eliminacji z konkursu. W tym przypadku Kamil Nożyński zareagował jednak kategorycznie, stanowczo zaznaczając brak chęci na publiczne obnoszenie się ze swoimi osobistymi sprawami w taki sposób.