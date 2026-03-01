Flavio Cobolli mistrzem w Acapulco. Co oznacza ten triumf dla Włocha?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-03-01 11:17

Flavio Cobolli, rozstawiony z numerem piątym włoski tenisista, odniósł znaczące zwycięstwo, triumfując w prestiżowym turnieju ATP 500 w meksykańskim Acapulco. Pokonując Amerykanina Francesa Tiafoe (nr 8) w emocjonującym finale 7:6 (7-4), 6:4, Cobolli zdobył swój trzeci tytuł w karierze. Czy Flavio Cobolli otworzył sobie drogę do ścisłej czołówki światowego tenisa?

Flavio Cobolli mistrzem w.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Ciemna rakieta tenisowa z naciągiem w kolorze jasnego beżu i czerni jest trzymana przez prawą dłoń u góry po prawej stronie. Na naciągu spoczywa jasnozielona piłka tenisowa, otoczona delikatnym obłokiem jasnego pyłu, oraz mały, czerwony, okrągły przedmiot z białą literą "K". W tle, pod rakietą, widoczna jest siatka tenisowa z białą górną krawędzią, a za nią rozmazane elementy kortu, takie jak zarysy ludzi i niebieskie fragmenty budynków.

Historyczny triumf Flavio Cobollego

Włoski tenisista Flavio Cobolli zapisał się w historii, zdobywając tytuł w turnieju ATP 500 w Acapulco. To wydarzenie odegrało kluczową rolę w jego karierze, katapultując go na wyższą pozycję w światowym rankingu ATP. Po zwycięstwie nad Francesem Tiafoe, 23-letni Cobolli awansuje na najwyższe w karierze 15. miejsce w poniedziałkowym notowaniu. Jest to potwierdzenie jego konsekwentnego rozwoju i ciężkiej pracy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Finałowe starcie z rozstawionym z numerem ósmym Amerykaninem Francesem Tiafoe było prawdziwym testem umiejętności Włocha. Cobolli pokazał klasę, dominując na korcie i zwyciężając 7:6 (7-4), 6:4 w dwóch setach. Tym samym Flavio Cobolli zdobył trzeci tytuł w swojej profesjonalnej karierze. To osiągnięcie podkreśla jego rosnące znaczenie w międzynarodowym tenisie i budzi nadzieje na dalsze triumfy.

Polski akcent w Acapulco i niespodziewane starcie?

W turnieju ATP w Acapulco nie zabrakło również polskiego reprezentanta. W grze podwójnej wystąpił Jan Zieliński, który tworzył duet z brytyjskim tenisistą Lukiem Johnsonem. Rozstawiona z numerem czwartym polsko-brytyjska para, pomimo wysokich oczekiwań, odpadła niestety już w pierwszej rundzie. Ich wczesne pożegnanie z turniejem było jednym z zaskakujących rozstrzygnięć.

Co ciekawe, pogromcami pary Jan Zieliński – Luke Johnson okazali się właśnie Flavio Cobolli i jego bułgarski partner Grigor Dimitrow. To pokazuje, że zwycięzca singla z Acapulco nie był jedynie specjalistą od gry pojedynczej, lecz doskonale radził sobie także w deblu. Ostateczny wynik finału singla, czyli triumf Flavio Cobollego (Włochy, 5) nad Francesem Tiafoe (USA, 8) 7:6 (7-4), 6:4, pozostaje głównym wydarzeniem turnieju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.