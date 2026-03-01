W okresie PRL-u przemówienia były nie tylko narzędziem komunikacji władzy z narodem - były też elementem propagandy, rytuału i kontroli. Każde święto państwowe wiązało się z wystąpieniami przywódców, które transmitowano w mediach i cytowano w gazetach. Przemówienia miały charakter top-down - władza mówiła, naród słuchał. Słownictwo było patetyczne, ideologiczne i pełne odwołań do "robotniczej ojczyzny", "imperialistycznego zagrożenia z Zachodu", a także wychwalało znaczenie sojuszu z Moskwą, od której komunistyczna władza kraju była uzależniona niemalże w każdym aspekcie. Politycy w swoich przemówieniach nie tylko propagowali partyjne slogany, ale również często cytowali słowa socjalistycznych myśliciel, między innymi Marksa, Engelsa czy Lenina. Sprawdź swoją wiedzę i dopasuj cytaty do osób, które je wypowiedziały!
Quiz. Słynne przemówienia czasów PRL-u. Pamiętasz kto to powiedział?
Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem rządzonym przez jeden, dominujący ośrodek władzy - Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR). Choć oficjalnie istniał system wielopartyjny, inne ugrupowania - ZSL (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) czy SD (Stronnictwo Demokratyczne) - pełniły wyłącznie rolę satelicką. PRL był państwem podporządkowanym interesom Związku Radzieckiego, z gospodarką centralnie planowaną i społeczeństwem podległym wszechobecnej cenzurze. To właśnie w tamtym okresie z ust polityków padło wiele słów, które zapadły w pamięci wszystkim tym, którzy w tamtym okresie żyli. Sprawdź, czy pamiętasz, kto wypowiedział te znamienne słowa.