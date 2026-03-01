Karol Nawrocki w szatni koszykarzy. Gwiazdor zdradził kulisy rozmowy

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w szatni polskiej kadry tuż po zwycięskim starciu z Łotwą.

Najskuteczniejszy na parkiecie Jordan Loyd (37 pkt) opowiedział o kulisach wizyty głowy państwa.

Sprawdź, jakie słowa skierował prezydent do zawodnika i jak zareagował na nie koszykarz.

Biało-Czerwoni odnieśli ważne zwycięstwo w Rydze, pokonując gospodarzy 84:82 w trzeciej kolejce grupy F eliminacji do mistrzostw świata. Głównym architektem tego sukcesu był Jordan Loyd, który zapisał na swoim koncie aż 37 punktów. Naturalizowany Amerykanin oraz cała drużyna odebrali gratulacje od Karola Nawrockiego w szatni. Prezydent RP obserwował mecz u boku prezydenta Łotwy, Edgarsa Rinkevicsa, a po końcowym gwizdku udał się bezpośrednio do zespołu, by wspólnie świętować wygraną.

W wywiadzie udzielonym serwisowi Interia, Jordan Loyd podzielił się szczegółami dotyczącymi spotkania z Karolem Nawrockim i przytoczył treść ich rozmowy.

- Powiedział mi, że jestem świetnym graczem, a ja mu odpowiedziałem, że to zaszczyt go poznać. Cieszę się, że wygraliśmy na jego oczach. To było moje pierwsze spotkanie z prezydentem Polski. Jego energia i emocje, które wniósł do drużyny, były niesamowite. Chyba nawet byłem na jego Instagramie - powiedział z uśmiechem Jordan Loyd.

To właśnie rzut Loyda zadecydował o końcowym tryumfie w Rydze. Zawodnik trafił za trzy punkty na sekundę przed końcem czwartej kwarty, odwracając losy meczu przy prowadzeniu Łotyszy 82:81. Był to jego trzynasty występ w barwach reprezentacji Polski. We wszystkich spotkaniach zdobył łącznie 257 punktów, osiągając świetną średnią 19,7 na mecz.

- Prawdę mówiąc nie pamiętam, czy kiedyś rzuciłem zwycięską trójką z kończącym się czasem. Robię się jednak stary, więc może nie pamiętam dokładnie (śmiech). Jako dzieciak trafiłem coś takiego z połowy, ale to wszystko. To było ekscytujące przeżycie, trafić taki rzut - powiedział Loyd Jordan.

Polscy koszykarze ponownie zmierzą się z reprezentacją Łotwy już w najbliższą niedzielę w Gdyni o godzinie 20:30. Awans do drugiej fazy eliminacji wywalczą trzy najlepsze ekipy z każdej grupy. Aktualnie nasza kadra zajmuje pozycję lidera tabeli.