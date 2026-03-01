Kacper Tomasiak zapytany o idola. Szczere słowa o Małyszu i Stochu

Gwiazda igrzysk u Karola Nawrockiego. Kacper Tomasiak rozchwytywany

Po spektakularnym sukcesie na Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku, skąd przywiózł srebro i brąz (za konkursy indywidualne) oraz srebro w duecie, Kacper Tomasiak stał się obiektem ogromnego zainteresowania. Po powrocie do kraju 19-latek był witany przez tłumy kibiców z honorami należnymi królowi. Młody skoczek odbył również ważne spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. Towarzyszyli mu prezes PZN Adam Małysz, trener Maciej Maciusiak oraz partner z konkursu duetów, Paweł Wąsek. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe prezenty, które zostały zapakowane w niebieskie torebki. Mimo ogromnego szumu medialnego wokół swojej osoby, zawodnik z Bielska-Białej zachowuje chłodną głowę i twardo stąpa po ziemi.

Zamieszanie wokół brata Kacpra Tomasiaka. Działacz PZN bije na alarm

Najlepszym dowodem na dojrzałość młodego sportowca jest jego racjonalne podejście do kwestii finansowych. Według szacunków, dzięki olimpijskim lauram majątek Kacpra Tomasiaka powiększył się o około 2 miliony złotych. Wielu nastolatków w takiej sytuacji mogłoby zachłysnąć się bogactwem i szybko wydać zgromadzone środki. Tomasiak ma jednak przygotowany plan na zagospodarowanie tej fortuny.

Inwestycje Kacpra Tomasiaka. Skoczek myśli o przyszłości

„Na pewno większą część przeznaczę na jakieś mieszkania albo coś w stylu właśnie takiej bardziej inwestycji, bo w sporcie te pieniądze czasami się szybko kończą, jeżeli po prostu tej formy brakuje albo się przydarzą jakieś rzeczy niezależne od nas i po prostu już przestaniemy zarabiać z tego sportu, to wtedy na taką ewentualność warto się tak zabezpieczyć, kiedy już te pieniądze są, bo jednak później różnie może być”

Taka rozsądna deklaracja padła w rozmowie z „Super Expressem”. Podczas tego samego wywiadu poruszono również temat dwóch ikon polskich skoków narciarskich. Dziennikarz był ciekawy, na kim tak naprawdę wzorował się Kacper Tomasiak: na Adamie Małyszu czy Kamilu Stochu?

Trudny wybór 19-latka. Wzorował się na Małyszu czy Stochu?

Dziennikarz Przemysław Ofiara zapytał wprost 19-letniego mistrza, czy jego celem było zostanie „nowym” Adamem Małyszem, czy może „nowym” Kamilem Stochem. Pytanie postawiło Tomasiaka w dość niezręcznej sytuacji, ponieważ dotyczyło z jednej strony jego obecnego szefa (prezesa PZN), a z drugiej – starszego kolegi z reprezentacji. Mimo to trzykrotny medalista olimpijski udzielił szczerej odpowiedzi na temat swojego idola.

„Kiedy zaczynałem skakać, to było na tyle dawno, że nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale wydaje mi się, że wtedy jednak bardziej nowym Adamem Małyszem, ale to później też nie wiem, czy się to zmieniło, ale raczej tak już starałem się podchodzić do tego, żeby być po prostu sobą, a nie naśladować kogoś innego, więc tutaj pod tym względem raczej starałem się po prostu skupiać na swoich skokach, a nie aż tak bardzo skupiać się czy oglądać się na innych”

– wyjaśnił Kacper Tomasiak.

Adam Małysz vs. Kamil Stoch

Młody zawodnik z pewnością wielokrotnie analizował kariery obu wielkich poprzedników. Dylemat „Adam Małysz czy Kamil Stoch” jest trudny do rozstrzygnięcia, bo ich dorobek jest różny. „Orzeł z Wisły” zdominował Puchar Świata, wygrywając go czterokrotnie i dokładając do tego zdobył cztery tytuły mistrza świata. Brakuje mu jedynie złota olimpijskiego – w Salt Lake City (2002) i Vancouver (2010) zdobywał srebra i brąz. Z kolei Kamil Stoch to absolutny król Igrzysk z trzema złotymi medalami indywidualnymi oraz brązem w drużynie. Stoch zgromadził też sześć medali mistrzostw świata, choć większość w zespołach. W rywalizacji o Kryształowe Kule górą jest jednak Małysz, który ma ich cztery, podczas gdy skoczek z Zębu – dwie.