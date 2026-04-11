Zaledwie 10 lat i taki potężny głos. Trenerzy zaniemówili po jej występie w "The Voice Kids"

Dziewczynka porwała trenerów programu "The Voice Kids"

Zbliżające się wielkimi krokami ostatnie Przesłuchania w Ciemno dostarczą widzom mnóstwo wrażeń, a wszystko za sprawą fenomenalnego występu Leny Kierklo. Będzie to bez wątpienia jeden z najbardziej zdumiewających punktów programu. Drobna 10-latka, pochodząca z Niemcza w okolicach Bydgoszczy, udowodni wszystkim, że jej niepozorna aparycja ukrywa prawdziwie gigantyczny talent wokalny.

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz postawiła sobie poprzeczkę niezwykle wysoko, wybierając bardzo ambitny repertuar. Podczas swojego występu zaśpiewała piosenkę "And I’m Telling You I’m Not Going" z dorobku muzycznego Jennifer Hudson. Utwór ten jest powszechnie uważany za jeden z najtrudniejszych do zaśpiewania pod względem technicznym.

Trenerzy muzycznego show nie ukrywali zaskoczenia występem Leny Kierklo

Od samego początku występu dało się odczuć, że młoda wokalistka ma w sobie niezwykły dar. Jej interpretacja na scenie "The Voice Kids" wywołała ogromne poruszenie wśród jurorów, którzy natychmiast zaczęli obsypywać ją pochwałami.

Taki wielki głos w takim aniołku. Z jakim spokojem to śpiewałaś, z jaką gracją. Ty wiesz, co robisz, jakie nutki, kiedy stawiasz

— powiedziała zachwycona Blanka. Wtórowała jej Cleo, która nie kryła swojego poruszenia i zachwytu nad talentem dziewczynki.

Kocham ten utwór. Uważam, że to jest jeden z najpotężniejszych utworów, jakie można wykonać na scenie, i ty to zrobiłaś! Śpiewasz lepiej ode mnie w moim wieku. Jesteś fenomenem!

— wyznała szczerze wzruszona wokalistka.

Lena Kierklo z "The Voice Kids" ma ambitne plany na przyszłość, nie tylko muzyczne

Choć młodziutka Lena imponuje swoim niesamowitym głosem i dodatkowo świetnie radzi sobie z grą na pianinie, jej horyzonty sięgają znacznie dalej niż tylko kariera sceniczna. 10-latka w przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub fizjoterapeutą. Jak sama przyznaje, jej największym marzeniem jest połączenie miłości do muzyki z niesieniem pomocy potrzebującym.

Kiedy będzie można obejrzeć odcinek "The Voice Kids" z występem Leny?

Niezwykły popis wokalny Leny Kierklo zostanie wyemitowany już w sobotę o godzinie 20:30 na kanale TVP2. Odcinek będzie również dostępny na platformie streamingowej TVP VOD. Po zakończeniu etapu Przesłuchań w Ciemno ostatecznie dowiemy się, jacy wokaliści dołączą do drużyn Cleo, Tribbsa oraz Blanki i przejdą do kolejnych zmagań w programie.

