Atak na kobietę w Szczecinie. Ofiarę uratował policjant po służbie

Bohater ze Szczecina z honorami w Komendzie Głównej Policji

W poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, w Komendzie Głównej Policji miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Szef polskiej Policji, generał inspektor Marek Boroń, osobiście podziękował młodszemu aspirantowi Karolowi Szkudlarkowi za jego niezwykłą postawę i udowodnienie, że policjantem jest się przez całą dobę. W spotkaniu uczestniczyła również rodzina policjanta, której czujność i szybka reakcja były kluczowe podczas dramatycznych wydarzeń w Szczecinie. Komendant Główny pogratulował także bezpośredniemu przełożonemu bohatera, Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie, inspektorowi Piotrowi Makuchowi, podkreślając, że postawa jego podwładnego jest wzorem do naśladowania dla innych.

Rodzinny spacer zamienił się w akcję ratunkową w Szczecinie

Do mrożących krew w żyłach scen doszło niedawno na jednej ze szczecińskich ulic, gdy młodszy aspirant Karol Szkudlarek spędzał czas wolny z rodziną. To właśnie córka policjanta jako pierwsza zauważyła po drugiej stronie ulicy brutalny atak mężczyzny na kobietę i natychmiast zaalarmowała ojca. Funkcjonariusz, nie wahając się ani chwili, ruszył na pomoc, wykorzystując swoje zawodowe przeszkolenie medyczne i opanowanie, aby powstrzymać agresora. W tym samym czasie jego żona zajęła się ranną kobietą, udzielając jej niezbędnej pomocy, co dowodzi, jak ważna była współpraca całej rodziny w tej krytycznej sytuacji zakończonej bezpiecznym przekazaniem poszkodowanej pod opiekę lekarzy.

Napastnik ze Szczecina w areszcie. Grozi mu zarzut usiłowania zabójstwa

Dzięki determinacji policjanta agresywny napastnik został szybko obezwładniony i przekazany patrolowi, który przybył na miejsce zdarzenia. Sprawcą okazał się 33-letni mieszkaniec Szczecina, a zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu niezwykle poważnych zarzutów. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratury i Policji sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy, co ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego.

Źródło: Policja.pl